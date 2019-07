Italienesch an hollännesch Medie mellen op alle Fall, datt sech den italienesche Champion mam Spiller vun Ajax Amsterdam eens wier.

Aktuell ass awer net gewosst, ob de Club vun Turin an Ajax Amsterdam sech schonn op eng Zomm gëeenegt hätten, Gerüchter no solle 75 Milliounen Euro am Gespréich sinn.

Den 19 Joer alen hollänneschen Nationalspiller, deen als Kapitän vun Ajax Amsterdam bis an d'Halleffinall vun der Champions League koum, soll eng Eenegung mam Veräin vum Cristiano Ronaldo fonnt hunn. Wéi d'Medie weider schreiwen, soll hien och schonn e Mëttwoch fir de medezineschen Test op Turin fléien.

No der staarker Saison an der hollännescher héchster Spillklass, der Champions League a mat der Nationalekipp ware vill vun den europäesche Spëtzeveräiner hannert dem jonke Verdeedeger hier.