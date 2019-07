Eng RTL-Ekipp war de Laurent Jans en Dënschdeg op Paderborn op den Training besichen.

De Lëtzebuerger Nationalspiller ass jo vum FC Metz bei de Bundesliga-Opsteiger SC Paderborn fir e Joer ausgeléint ginn. Den Opsteiger an déi éischt däitsch Liga huet awer och eng Kafoptioun.

AUDIO: Laurent Jans zu Paderborn/Reportage Franky Hippert

Fir de Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp goung mat dësem Wiessel ee vu senge gréissten Dreem an Erfëllung, fir an der Bundesliga kënnen ze spillen. Hie wollt sech dës Chance net entgoe loossen an huet d'Zil, mat haarder Aarbecht a gudde Leeschtungen et an d'Startformatioun ze packen.

E Méindeg virun 8 Deeg war am Kontext Laurent Jans eng éischte Kéier eppes hannert de Kulissen ze héieren, datt et net onméiglech wär, datt den 26 Joer ale Rietsverteideger bei e Veräin an déi éischt däitsch Bundesliga kéint wiesselen. Lo ass alles esou séier gaangen, datt de Kapitän vun de Roude Léiwen emol nach net seng eege Wunneng zu Paderborn huet.

De leschte Freideg huet de Rietsverteideger dunn och scho seng éischt 66 Minutten mat Paderborn am Frëndschaftsmatch géint Delbrück gespillt, 7:0 gewonnen an de 5:0 virbereet.

Mir waren en Dënschdeg op Paderborn kucken. Den Owend kënnt Dir de Reportage am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg kucken an dono och am Replay op RTL.lu.

De Steffen Baumgart, den Trainer vum SC Paderborn huet am Interview gesot, dass si frou wieren, dass de Laurent Jans do wier. Hie kéint seng Qualitéiten a puncto Tempo a Passspill gutt integréieren. Hie géing alles matbréngen, wat si sech vun engem Spiller op senger Positioun virstellen.