RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rout Zuele bei der CNSGaspillage entgéintwierken, fir laanscht Cotisatiounserhéijung ze kommen

François Aulner
D’Gesondheetskeess huet e finanziellen Defizit an hir Reserve wäeren de Previsiounen no d’nächst Joer esou kleng ginn, datt d’Cotisatioune missten an d’Luucht gesat ginn.
Update: 21.05.2026 18:55
© RTL
Rout Zuele bei der CNS
Gaspillage entgéintwierken, fir laanscht Cotisatiounserhéijung ze kommen

Ewéi op der Quadripartite festgehale gouf, schaffen Aarbechtsgruppen dowéinst bis den Hierscht u Mesurë weider, fir d’Hausse vun den Ausgaben ze bremsen. De Chef vun der CNS, de José Balanzategui, seet am RTL-Interview zwou Saachen an engem Otemzuch: De System muss méi effizient ginn, fir laanscht Cotisatiounserhéijungen ze kommen, ouni datt dat op Käschte vum kranke Patient geet.

15 bis 20% géing am Ausland verschwent ginn, esou de President an Direkter vun der CNS. De José Balanzategui freet, firwat soll dat hei am Land anescht sinn? Huet d’CNS misse rout Zuele schreiwen, fir datt elo endlech keng Sue méi zur Fënster rausgehäit ginn? "Mir hunn net bis gëschter gewaart", esou de José Balanzategui. 2015-16 wieren och scho budgetär Posten "dovunner gelaf" an et goufe Géigemesuren ënnerholl. Den CNS-Chef huet Kinesitherapie an d’Labos-Analyse genannt. Hie gëtt awer zou, datt et "manifestement" net duergaangen ass, woubäi hien drop opmierksam mécht, datt d’Besoine vun enger ëmmer méi aler Populatioun méi grouss ginn an et ëmmer méi nei Therapie-Méiglechkeeten a performant Medikamenter ugebuede ginn.

D’"Ursaache-Fuerschung" geet weider, fir "geziilt" eppes kënnen ze ënnerhuelen: Éischt Beispill: Firwat ginn et ëmmer méi Krankeschäiner, déi no 77 Deeg vun der CNS iwwerholl ginn? De José Balanzategui huet betount, datt hie keng "faktesch Indikatiounen" hätt, datt Leit krank gemellt wieren, well se léiwer doheem wieren an datt: "déi, di am Fong am meeschten an d’Sue schloen – wann een dat esou ka soen – dat sinn déi Fäll, déi laang krank sinn, dat sinn elo net déi kuerz Krankeschäiner". All Secteur, mee besonnesch de Santéssecteur an de Bau wiere betraff. Nieft Preventioun a méi geziilte Kontrollen, woubäi hie keng Indikatiounen hätt, datt Leit Laangzäit-Krankeschäiner kréien, obwuel se kéinte schaffe goen, huet hien d’Piste genannt, datt Dokteren an hire Krankeschäiner méi präzis Codifikatioune vun den Ursaache uginn. Dat selwecht gëllt fir en anert Beispill: Kinesitherapie, wou trotz Géigemesuren d’Depensë weider geklomme sinn.

"Präis-Distortiounen" an de Grëff kréien

D’Lëscht u Budgetsposten, déi ënner d’Lupp geholl ginn, ass laang a geet vun der Dauer vun de Sejouren am Spidol bis hin zum Virschreiwe vu Generiquen, amplaz deier Medikamenter. Den déckste Budgetsposten ass dann awer d’Remuneratioun vun den Dokteren. An deem Zesummenhang hu mir gefrot, firwat dat, wat Radiologe kréie vu 600.000 viru 5 Joer op bal 950.000 Euro explodéiert ass ? De Chef vun der CNS sot, et wier een an engem Moderniséierungsprozess vun der Nomenclature – d’CNS verhandelt d’Tariffer mat de respektive Spezialisten an d’Radiologe wiere geschwënn drun.

"D’Radiologie vu virun 30 Joer, dat ass net méi déi selwecht, dat ass eng aner Aarbecht ginn an ech mengen, an deem Kontext muss een effektiv d’Koeffizienter vun hiren Akten nach eng Kéier op de Leescht huelen", esou de José Balanzategui. Do wier d’Geleeënheet, fir "zesumme mat hinnen" ze kucken, wou "Präis-Distortiounen" aus der Nomenclature kéinten erausgeholl ginn.

Soll dat op Géigeléift vun den Doktere stoussen? Iwwerdeems d’AMMD schonn am Sträit mat der Regierung hir Konventioune mat der CNS gekënnegt huet? "Esoubal et ëm Sue geet" oder ëm manner Suen, respektiv manner Haussen, wier et dem Chef vun der CNS no "natierlech ni eng flott Diskussioun". Et kéint Sträit ginn, mee hie wier "gudder Hoffnung", datt ee Kompromësser kéint fannen, wat mat den anere Spezialiste gelonge wier.

Hippocrate oder Bank?

D’AMMD huet eng Rei Fuerderungen dorënner, datt d’Convenance personelle aus de Konventioune mat der CNS erausgeholl géing ginn, well deen zousätzlechen Tarif net rembourséiert gëtt. Den CNS-Chef ass iwwerzeegt, datt dat de facto eng zwou Klasse-Medezin mat sech géing bréngen, wat de Premier Luc Frieden awer a senger Ried zur Lag vun der Natioun ausgeschloss huet. Et leeft deemno dorobber eraus, datt e groussherzoglecht Reglement d’Konventioune wäert ersetzen.

D’AMMD wëll jo ënnert anerem méi Dokteren op Lëtzebuerg unzéien, fir Waardezäiten ze kierzen. Den CNS-Chef weist als éischt op e Wuesstem vun der "medezinescher Bevëlkerung" hei zu Lëtzebuerg hin. Donieft wier d’Längt vun de Waardezäiten a sengen Ae relativ a jee no Spezialitéit: "jidderee ka jo do den Test maachen". Et géing kee generellen "Accès-Problem" zur Medezin hei am Land ginn. Mat Ausnam vun de Psychiateren, wou et ewéi an anere Länner en Enkpass géing ginn.

Op d’provokativ Fro, ob d’CNS de Serment d’hippocrate respektéiert oder eng Bank ass, äntwert de José Balanzategui geloossen: "Mir sinn definitiv keng Bank." D’CNS misst dofir suergen, datt den Assuré, wann e krank ass, déi richteg Leeschtung kritt an zum richtegen Zäitpunkt. An awer och "zum beschte Präis". Hie war mat der Ausso vun der Gesondheetsministesch Martine Deprez och averstan, datt de Gesondheetssystem net wäert manner deier ginn.

Rout Zuele bei der CNS / Reportage François Aulner

Weideren Artikel: Neien CNS-President "weess, op wat e "sech agelooss huet"

Am meeschte gelies
Vill flott Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
5
Keng Spuer vun den Elteren
Zwee kleng Kanner aus Frankräich op der Strooss a Portugal fonnt
Invité vun der Redaktioun (21. Mee) - Nadine Braconnier
"D'Leit kenne mech als Persoun an net just als Fra vum Michel Wolter"
Video
Audio
34
Dëse Sonndeg op Vox ze gesinn
"Kitchen Impossible" war zu Lëtzebuerg am Louis Linster sengem Stäre-Restaurant
1
Housen
Mann no Kläpperei viru Café schwéier blesséiert
Weider News
Resultater feelen nach
Dreift de Wollef säin Onwiesen am Éislek?
Video
Audio
Fotoen
Prisongsverwaltung deelt mat
Zu Schraasseg gouf e Prisonéier dout a senger Zell fonnt
Chamber gëtt offiziell gréng Luucht
D'Paulette Lenert fir Posten am Staatsrot designéiert
1
Froestonn an der Chamber
Sich no Steierbüro zu Clierf geet virun, Konsequenzen no Schoul-Gewalt zu Miersch
Audio
0
De gauche à droite: le Directeur de la coordination opérationnelle, Tom Barnig, S.A.R. le Grand-Duc, l’Aide de camp, Pierre Schroeder, le Directeur général, Paul Schroeder
A Presenz vum Grand-Duc Guillaume
Neie Corpsfändel fir de CGDIS a Wiessel un der Spëtzt vum CIS Lëtzebuerg
Audio
Fotoen
Héichschoulministère reagéiert op Virwërf
Keen Agrëff an d’wëssenschaftlech Fräiheet bei Uni-Institut
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.