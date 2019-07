De Pierre Ury verdeedegt säin Titel an gëtt Champion 2019 am Compak, eng Zort Trappschéissen.

29 Tireuren hate sech en Sonnden zu Rëmeleng afonnt, fir d'Coupe ze gewannen. No 8 Stonnen an enger spannender Finale, konnt Rëmeleng sech de Championstitel mat der Ekipp an am Individuell sécheren.

Lyndon Sosa, Pierre Ury, Yves Thiltgen / © Jean-Claude Hosch

D'Resultater am Iwwerbléck

Ekippen:

Gold: STR-Société de Tir de Rumelange I

(Yves Thiltgen, Pierre Ury, Mario Scheffen, Léo Klein) - 261 pts



Sëlwer: STR-Société de Tir de Rumelange II

(Jo Studer, Jean-Lou Hosch, Ben Freis, Nico Würth) - 245 pts

Bronz: CTFS - Club des Tireurs Fosse et Skeet Differdange

(Lyndon Sosa, Philippe Graff, Rick Sosa, Luc Meyer) - 242 pts

Individuell:



Gold: Pierre URY STR-Société de Tir de Rumelange (-113 pts)

Sëlwer: Lyndon Sosa CTFS - Club des Tireurs Fosse et Skeet Differdange (-112 pts)

Bronz: Yves Thiltgen STR-Société de Tir de Rumelange (-112 pts)