Viru ronn 20 dausend Spectateuren hunn déi Rout Däiwele géint Unterhaching fir den Optakt vun der 3. Bundesliga nëmmen 1:1 gläichgespillt.

De Lëtzebuerger Investisseur beim 1. FC Kaiserslautern war dann och beim Optakt vu sengem neie Veräin um Betzenberg am Stadion an huet den 1:1-Remis mat erlieft.

D'Supportere waren no dëser Leeschtung am éischte Match vun der Saison net zefridden an hunn no der Partie hir Ekipp ausgepaff.

Um Sonndeg de Mëtteg ass de Maurice Deville mat Waldhof Mannheim zu Chemnitz am Asaz. De Jeff Saibene trëtt als Cheftrainer vum FC Ingolstadt e Méindeg den Owend beim Carl Zeiss Jena un.