D'Reegel vun de 7 éischte Lizenzen um Spillbou misst nach méi streng ginn, sou d'Meenung vum Luc Holtz.

An zwou Wochen hu mer den éischte Spilldag an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball hannert eis. An der Summerpaus goufen et bei verschidde Veräiner nees vill Transferten. Iwwer Sënn an Onsënn ginn d'Meenungen wäit auserneen. Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz ass jiddefalls der Meenung, datt am Interêt vum Lëtzebuerger Futtball, d'Reegel mat den 7 éischte Lizenzen um Spillbou nach méi streng misst ginn.

De Reportage vum Franky Hippert: