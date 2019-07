Déi 21 Joer al Schwëmmerin huet no 54 Sekonnen a 44 Honnertstel ugeschloen an hiren eegene Rekord vu virun engem Mount ëm 5 Honnertstel verbessert.

Weider gutt Nouvelle komme vun der Weltmeeschterschaft am Schwammen. Zu Gwangju a Südkorea ass d'Julie Meynen iwwer 100 Meter Crawl een neie Lëtzebuerger Rekord geschwommen. Déi 21 Joer al Schwëmmerin huet no 54 Sekonnen a 44 Honnertstel ugeschloen an hiren eegene Rekord vu virun engem Mount ëm 5 Honnertstel verbessert. D'Julie Meynen huet mat dëser Zäit d'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller 2020 zu Tokio ëm nëmme 6 Honnertstel verpasst.

Um Enn ass et déi gutt 17. Plaz ënner 93 Konkurrentinnen. Déi 16 Éischt hu sech fir d'Halleffinalle qualifizéiert, hei hunn der Lëtzebuergerin 19 Honnertstel gefeelt.