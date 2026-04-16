No der däitlecher 3:0-Heemvictoire am Allersmatch huet Freiburg och a Galizien näischt méi ubrenne gelooss a sech souverän mat 3:1 géint Celta Vigo behaapt. No enger Ufanksphas mat wéinegen Aktiounen a béide Strofraim huet de Matanovic seng Faarwen no enger hallwer Stonn per Volley a Féierung bruecht. Kuerz drop huet de Suzuki op 2:0 erhéicht, woumat schonn no 39 Minutten entscheet war, wéi eng Ekipp an d’Halleffinall anzéie sollt. No engem weidere Gol vum Suzuki an engem spéide Gol vum Swedberg ass d’Partie 1:3 op en Enn gaangen, woumat d’Breisgauer den Tabellesechsten aus der spuenescher Liga däitlech eliminéieren.
Am Retourmatch tëscht Nottingham Forest a Porto koum et schonn an der Ufanksphas knëppeldéck fir d’Portugisen. No 5 Minutten huet de VAR sech no engem schlëmme Foul vum Bednarek ageschalt, wouropshin de polneschen Defenseur vum Terrain gestallt gouf. An der 12. Minutt huet een ofgefälschte Schoss vum Gibbs-White dunn och nach fir den 1:0 fir d’Englänner gesuergt, déi domat insgesamt 2:1 a Féierung louchen. D’Lokalekipp huet dëse knappen Avantage an Iwwerzuel bis zum Enn iwwert d’Zäit bruecht a steet domat ënnert de leschte 4 vun der Europa League.
Nodeems Aston Villa sech virun enger Woch schonn 3:1 zu Bologna behaapt hat, war den Ticket fir d’Halleffinall am eegene Stadion just nach Formsaach. No enger Véierelsstonn huet de Watkins eng schéin erausgespillt Occasioun zum 1:0 verwäert. An der 25. Spillminutt huet de Rogers en Eelefmeter verschoss, direkt duerno konnten d’Villans duerch de Buendia awer trotzdeem erhéijen. Domat war d’Decisioun endgülteg gefall, an no weidere Goler vu Rogers a Konsa ass de Match 4:0 op en Enn gaangen.
Och Betis Sevilla ass doheem scho fréi a Féierung gaangen, nodeems een am Allersmatch zu Braga 1:1 gläichgespillt hat. Ee Kappball vum Antony huet an der 13. Minutt fir den 1:0 gesuergt, den Ezzalzouli konnt eng 10 Minutten drop no engem Konter nach een dropleeën. D’Portugisen hu sech awer net opginn a konnten duerch de Victor ronn 5 Minutte virun der Paus verkierzen. Nom Säitewiessel huet de Carvalho no engem Fräistouss per Kapp den 2:2 geschoss, a just eng Minutt drop gouf et en Eelefmeter fir Braga, deen den Horta verwandelt huet. Et ware bis zu deem Ament déi eenzeg 3 Schëss vun de Gäscht, déi d’Partie awer gedréint haten. Mam 4. Ofschloss vun den immens effiziente Portugisen huet de Gorby eng Véierelsstonn viru Schluss de 4:2 markéiert an domat fir d’Entscheedung gesuergt.
D’Halleffinallen tëscht Freiburg a Braga an tëscht Nottingham Forest an Aston Villa ginn den 30. Abrëll an de 7. Mee gespillt.
Celta Vigo - SC Freiburg 1:3 (1:6)
0:1 Matanovic (33'), 0:2 Suzuki (39'), 0:3 Suzuki (51'), 1:3 Swedberg (90+1')
Aston Villa - FC Bologna 4:0 (7:1)
1:0 Watkins (16'), 2:0 Buendia (26'), 3:0 Rogers (39'), 4:0 Konsa (89')
Nottingham Forest - FC Porto 1:0 (2:1)
1:0 Gibbs-White (12')
Betis Sevilla - Sporting Braga 2:4 (3:5)
1:0 Antony (13'), 2:0 Ezzalzouli (26'), 2:1 Victor (38'), 2:2 Carvalho (49'), 2:3 Horta (53', Eelefmeter), 2:4 Gorby (74')
