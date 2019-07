De Fusiounsveräin Union Titus Péiteng koum déi lescht Saison op déi 8. Plaz.

An der Summerpaus ass de Kader richteg duerch gemëscht ginn. Et gouf zu Péiteng gutt geschafft déi lescht Wochen an et wäert ee prett sinn, fir den éischte Championnatsmatch géint de Stater Racing Serge Olmo.