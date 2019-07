Am Kader vun eise Futtball-Virschaue bei de Veräiner aus der BGL Ligue, ass et haut de Mëtten un der "UNA Stroossen".

Déi déi vergaange Saison op enger 7. Tabelleplaz ofgeschloss huet, do kann e gespaant sinn, wéi et zu Stroossen dëst Joer weider geet. D'Ambitiounen an d'Changementer zesummegefaasst vum Cliff Block.