No der exzellenter Leeschtung vun de Roude Léiwe leschte Samschdeg géint Kosovo waart elo mat Groussbritannien den nächste Géigner op d'FLBB-Formatioun.

Am 2. Match vun der EM-Pre-Qualifikatioun stoussen d'Lëtzebuerger e Samschdeg zu Manchester an der Belle Vue Sports Village op d'Ekipp vu Groussbritannien. No der 88:80-Victoire vun de Roude Léiwen an der 1. Partie géint Kosovo ass der Formatioun vum Coach Ken Diederich e Samschdeg déi Säit vun der Manche gefuerdert.

D'Partie tëscht Groussbritannien a Lëtzebuerg gëtt e Samschdeg vun 20 Auer un am Livestream op RTL.lu an op den Appen iwwerdroen.

Déi Lëtzebuerger Selektioun

#3 Ivan Do Rosario Delgado - Etzella Ettelbréck

#4 Philippe Arendt - Sparta Bartreng

#7 Philippe Gutenkauf - Etzella Ettelbréck

#8 Thomas Grün - Gladiators Tréier

#9 Mihailo Andjelkovic - Contern

#11 Alex Laurent - Den Helder Suns

#12 Joe Kalmes - Musel Pikes

#13 Ben Kovac - Basket Esch

#15 Oliver Vujakovic - TS Innsbruck

#19 Kevin Moura - Résidence Walfer

#24 Yann Wolff - Amicale Steesel

#32 Xavier-Robert François- Résidence Walfer