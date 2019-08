Och am zweete Match hat Beetebuerg net vill Chance a verléiert däitlech géint Kharkiv aus der Ukraine.

No der schwéierer Defaite (0:12) am éischte Match an der Qualifikatioun vun der Champions League géint Minsk, haten d'Damme vu Beetebuerg um Samschdeg d'Ziil fir sech am zweete Match géint Kharkiv aus der Ukrain bësser ze presentéieren.

An och wann se mat 0:6 verluer hunn an och an dësem Match net wierklech eng Chance haten, sou war dëst dann awer schonn eng däitlech Verbesserung vis-à-vis vum éischte Match géint Minsk a kënnen fir den 3. Match op dës Leeschtung opbauen. No 25 Minutten war ee nämlech schonn mat 0:3 hannen mee et huet een de Kapp awer net hänke gelooss en esou eng héich Néierlag wéi am 1. Match wollt een onbedéngt verhënneren an dëst ass schlussendlech dann och gelongen.

Den 13. August um 16h00 spillt Beetebuerg dann de läschte Match an dëser Qualifikatioun géint Split aus Kroatien.