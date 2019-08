Op engem verréckte Spilldag sinn net manner wéi 25 Goler a 5 Matcher gefall. Ënner anerem huet Nidderkuer mat 5:3 géint Hueschtert gewonnen.

FC Déifferdeng 03 - US Munneref 1:1

Béid Ekippen konnte sech Chancen erausspillen an hunn jeeweils deem aneren näischt geschenkt. An der 35. Minutt war et dann awer den Deruffe deen Déifferdeng mat engem Kappball no engem Corner konnt a Féierung bréngen.

No der Paus huet Munneref oredentlech Drock op de Gol vun den Déifferdenger gemaach a wollten onbedéngt den Ausgläich. An der 73. Minutt ass hinnen dat no engem Eelefmeter vum Mohammed och gelongen nodeems de Vandenbroeck de Ball mat der Hand gespillt hat.

D'Supportere vu Munneref hu net dierfe mat den Trommelen an de Stadion goen. / © Serge Olmo

Jeunesse Esch - Racing Lëtzebuerg 3:2

D'Jeunesse hat net laang gewart a konnt schonn an der 7. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. Den de Sousa hat sech op der rietser Säit duerchgesat an dunn huet de Makota de Ball am Strofraum verlängert a markéiert.

An der 56. Minutt war et nees de Makota deen mat sengem zweete Gol vum Dag op 2:0 konnt stellen. Eleng virum Ruffier huet dësen de Ball mat engem secke Schoss an de laangen Eck gesat. Mee de Racing konnt no 70 Minutten nach eng kéier verkierzen wéi den Holter no engem Fräistouss vum Da Mota de Ball an de Gol gekäppt huet. Duerch en Eelefmeter konnt den Deidda an der 77. Minutt op 3:1 erhéichen. Nëmmen 2 Minutten dono huet den Da Mota nach eng kéier op 2:3 verkierzt nodeems en e Fräistouss an de Wénkel gesat hat.

US Hueschtert - Progrès Nidderkuer 3:5

Nidderkuer hat en exzellenten Départ an dëse Match a louch ganz séier mat 2:0 a Féierung. An der 7. Minutt war et den De Almeida deen no enger Flank de Ball konnt an de Gol schéissen. Nëmmen 2 Minutte méi spéit war et dës kéier den De Almeida dee geflankt huet an an der Mëtt huet de Karayer de Ball mam Kapp am Filet ënnerbruecht. No 29 Minutten dann esouguer den 3:0 duerch de Francoise no enger flotter Aktioun mat e puer kuerze Passen.

Hueschtert hat sech awer net opginn an huet innerhalb vun 1 Minutt direkt 2 mol zougeschloen. An der 70.' konnt de Lamotte vun 11 Meter mat lénks de Ball an de Filet schéissen. 1 Minutt dono war et dann de Yala Lusala deen de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol geschoss huet. Mee Nidderkuer huet sech awer net beandrocke gelooss an nach eng kéier nëmmen 3 Minutte méi spéit duerch de Muratovic aus kuerzer Distanz de 4:2 geschoss. An der 81. Minutt huet de neie Stiermer aus Dortmund, Tekiela, de 5:2 geschoss an nees just 1 Minutt méi spéit ass et de Yala Lusala deen nach eng kéier op 3:5 verkierzt.

Etzella Ettelbréck - FC Rodange 5:2

An der 20. Minutt huet eng éischte kéier am Filet gerabbelt. No enger Virlag vum Bidon konnt de Correia Mendes ganz fräi de Ball am Gol ënnerbréngen. 10 Minutte méi spéit a mat der éischter Golaktioun hunn d'Gäscht dann no engerm Corner an a Persoun vum Dzenid Ramdedovic den 1:1 geschoss. Mee nees nëmmen 1 Minutt méi spéit huet de Bidon de Golkipper ëmdribbelt an de Ball an de Gol geschoss. Kuerz virun der Paus huet de Correia Mendes mat sengem 2. Gol op 3:1 erhéicht.

Direkt no der Paus an der 46. Minutt huet de Melo op 4:1 gestallt nodeems déi Rodanger geschlof haten. Mat sengem 2. Gol huet den Dzenid Ramdedovic an der 55. Minutt zwar nach eng kéier op 2:4 verkierzt mee fir Rodange sollt et awer schlussendlech net duergoen an dat och wëll de Kadrija an der 91.' dann och nach de 5:2 markéiere konnt.

© Roland Miny

Blue Boys Millebaach - Victoria Rouspert 0:3

No den éischten 20 Minutten, an deene béid Formatiounen hier Geleeënheeten haten, huet et duerno u grousse Chance gefeelt. Virun der Paus war et dann d'Lokalekipp, déi de Match an d'Hand geholl haten, ma a leschter Instanz hat et u Präzisioun gefeelt.

No der Paus war Rouspert dunn besser am Match a konnt no 73 Minutten den 1:0 schéissen. Den agewiesselte Biedermann huet de Ball no enger flaacher Flank just nach missen an de Gol drécken. 5 Minutten drop war et dann de Weirich dee vir d'Virentscheedung gesuergt huet. An der 90. Minutt ass dann nach den 3:0 duerch de Biedermann gefall.

© Steve Beckers

