An England klappt Arsenal London duerch e Gol vum Aubameyang Newcastle United mat 1:0.

Däitschland - DFB-Pokal

Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 3:5

Mannheim war fantastesch an de Match gestart a konnt schonn direkt an der 3. Minutt a Féierung goen. No engem Schoss vum Korte huet den Trapp de Ball op d'Säit ofgewiert, de Maurice Deville kënnt un de Ball, passt eriwwer op de Sulejmani an deen huet de Ball just nach missen an de Gol drécken. An der 11. Minutt huet de nämlechten op 2:0 erhéicht ier Frankfurt awer nees zeréck koum an nach virun der Paus duerch de Kamada (21.') an de Kostic (45.'+1.') ausgläiche konnt. No der Paus sollt et genau esou spektakulär weider goen: Als éischt huet de Marx an der 73. Minutt fir Mannheim mat engem Schoss aus 25 Meter op 3:2 gestallt éier de Rebic mat 2 Goler (76.', 82.') de Match nees gedréint huet. Mat sengem drëtte Gol huet de Rebic an der 88. Minutt dann awer de Match endgülteg entscheet.

Osnabrück - RB Leipzig 2:3

Schonn an der 7. Minutt konnt Leipzig duerch de Sabitzer a Féierung goen mee Osnabrück war onbeandrockt an huet nëmmen 2 Minutte méi spéit den 1:1 duerch den Amenyido geschoss. Mat 2 Goler an 2 Minutten haten déi Leipziger dann awer schonn fir d'Virentscheedung duerch de Klostermann (29.') an de Sabitzer (31.') gesuergt. An der 74. Minutt koum bei den Osnabrücker awer nach eng kéier Hoffnung op wéi den Alvarez per Eelefmeter den 2:3 geschoss huet.

Rödinghausen - SC Paderporn 3:3 (ass an der Verlängerung)

An der Paus war Paderborn mam Laurent Jans nach mat 2:0 a Féierung duerch Goler vum Hünmeier (29.') an Antwi-Adjei (43.') mee de Regionalligist aus Rödinghausen huet sech net opginn an huet an der 53. Minutt op 1:2 verkierzt mee an der 73.' huet de Mamba nees op 3:1 erhéicht. Allerdéngs huet Rödinghausen alles eragehäit an ass duerch 2 Goler vum Lokotsch (80.', 85.') op 3:3 stellen.

England - Premier League

Newcastle United - Arsenal London 0:1

Duerch e Gol vum Pierre-Emerick Aubameyang an der 58. Minutt konnt sech Arsenal mat engem knappen 1:0 géint Newcastle duerchsetzen.

Manchester United - FC Chelsea 17h30

Frankräich - Ligue 1

OSC Lille - FC Nantes 2:1

D'Ekipp vum Gerard Lopez vu Lille konnt sech mat engem knappen 2:1 géint Nantes duerchsetzen. Nodeems den Osimhen Lille an der 19. Minutt a Féierung bruecht huet, konnt den Girotto an der 51. Minutt fir Nantes ausgläichen. Mee den Osimhen konnt an der 80. Minutt mat sengem 2. perséinleche Gol de Match fir déi rout-blo entscheeden.

