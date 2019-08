E Méindeg den Owend war den Ofschloss vun der 1. Ronn an der däitscher Coupe.

De KSC huet fir eng Iwwerraschung gesuergt, Stuttgart huet de Sprong an den nächsten Tour nëmmen esou just gepackt a Wolfsburg huet sech zu Halle an der Verlängerung behaapt.

Um 20 Auer 45 gouf Energie Cottbus géint Bayern München ugepaff.

Karlsruhe SC - Hannover 2:0

Bei dem dach zimlech iwwerraschenden Erfolleg vu Karlsruhe, dem Opsteiger an déi 2. Bundesliga, géint Hannover 96, den Ofsteiger aus der 1., war den Dirk Carlson am Kader. De Lëtzebuerger Nationalspiller koum awer net zum Asaz. D'Goler fir de KSC sinn eréischt an der 2. Hallschecht gefall an zwar duerch de Lukas Grozurek an de Marvin Wanitzek, dat per Eelefter.

Hansa Rostock - VfB Stuttgart 0:1

Hansa - VfB: dat war schonn d'Affiche am leschte Joer an der 1. Ronn vum DFB-Pokal an deemools huet sech den Underdog aus dem Norden duerchgesat. E Méindeg sollt dësen Zeenario sech awer net méi widderhuelen, well Stuttgart a Persoun vum Hamadi Al Ghaddiou fréi op 1:0 setze konnt.

Hansa war awer weider ganz aktiv, ma no den 90 Minutte konnten d'Schwaben awer de knappen 1:0 iwwer d'Zäit bréngen.

Hallescher FC - VfL Wolfsburg 3:5 n.V.

Zu Halle war Wolfsburg de klore Favorit, ma kuerz virum Téi ass d'Heemekipp awer a Féierung gaangen. D'Äntwert vum VfL koum awer direkt eng Minutt méi spéit: de Wout Weghorst huet fir den 1:1 gesuergt. D'Wölfe sinn dunn am weidere Verlaf vun der Partie duerch de Yannick Gerhardt an Avantage geroden an et huet no enger däitlecher Nummer ausgesinn.

De Sebastian Mai konnt awer nees fir Halle ausgläichen an esou war Wolfsburg nees gefuerdert. An d'Äntwert sollt och kommen, dat duerch ee Gol vum Defenseur William. Um Enn koum den Hallescher FC awer nach eemol zeréck: de Mathias Fetsch hat an der Nospillzäit mat engem Käpper de Filet fonnt.

Mat engem 3:3 goung et an d'Verlängerung, déi awer bannent 4 Minutten entscheet war. An der 92. konnt de Robin Knoche op 4:3 setzen a just 2 Minutte méi spéit huet de Josip Brekalo mat sengem 5:3 fir d'Entscheedung gesuergt.

Energie Cottbus - Bayern München um 20 Auer 45