D'Lëtzebuerger Hockeyfederatioun dierf sech iwwer eng aussergewéinlech Leeschtung an der nationaler Sportgeschicht freeën. Bei den EuroHockey Qualifier II zu Helsinki huet souwuel d'Damme- wéi d'Hären-Nationalekipp sensationell eng Medail gewonnen: Gold fir d'Dammen a Bronze fir d'Hären. Domat stounge béid Ekippen um Podium. Eppes, wat bis dohin nach ni erreecht gouf.
D'Dammen-Nationalekipp, ënnert der Leedung vun der Trainerin Natalia Garcia Delvalle, huet an enger dramatescher Finall géint Ungarn Gold gewonnen. Lëtzebuerg war am éischte Véierel duerch en intelligenten Tip‑in vun der Maude de Cooman a Féierung gaangen. Ungarn konnt an de leschte Minutten ausgläichen, wat zu engem héichspannende Shoot‑out gefouert huet.
An dësem entscheedende Moment huet d'Golkippesch Chloé Heal eng aussergewéinlech Leeschtung gewisen. Si huet 4 vu 5 ungaresche Schëss paréiert an domat déi historesch Goldmedail geséchert. D'Victoire ass nach méi symbolträchteg, well se am legendären Helsinki Olympiastadion erreecht gouf — genee do, wou de Josy Barthel viru 74 Joer Lëtzebuerg seng eenzeg olympesch Goldmedail iwwerreecht krut.
Duerch d'Bronzemedail vun den Häre gouf dësen historeschen Dag nach besser. D'Ekipp vum Trainer Fede Tanuscio huet am Match ëm déi drëtt Plaz géint Malta och eréischt am Shoot-out gewonnen. Kuerz viru Schluss hat de Frédéric Schmit den 1:1-Ausgläich geschoss. Och hei sollt de Golkipp eng wichteg Roll anhuelen. Mat enger staarker Performance huet de Guillaume Mackel d'Bronzemedail fir Lëtzebuerg geséchert.
Mat der Goldmedail sinn d'Damme fir d'EuroHockey Championship II 2027 qualifizéiert a klammen 2028 an d'EuroHockey Qualifier I erop - en Niveau, deen nach ni vun enger sou klenger europäescher Natioun erreecht gouf.