Am internationale Futtball gouf e Mëttwoch mam Uefa Supercup den éischten Titel vun der Saison verginn.

Zu Istanbul huet den Champions-League-Gewënner Liverpool géint de Vainqueur aus der Europa League Chelsea gespillt.

Déi grouss Fro, déi sech gestallt hat, war wéi seriö béid Clibb dës Finall huelen. Béid Formatiounen hunn awer vun Ufank u gewisen, dass si dësen Titel mat Heem huele wollten. Ufanks hat ee gemengt, Liverpool géing d'Kontroll iwwerhuelen, ma wat de Match méi laang gedauert huet, wat Chelsea ëmmer besser an de Match komm ass. D'Blues ware méi geféierlech a sinn an der 36. Minutt verdéngt mat 1:0 a Féierung gaangen, dat duerch den Olivier Giroud.

VIDEO: Den 1:0 fir Chelsea duerch de Giroud De Fransous konnt Chelsea mat 1:0 a Féierung bréngen.

Direkt nom Säitewiessel huet Liverpool dunn awer och nees méi offensiv agéiert a schonns an der 48. Minutt konnte si sech dofir belounen an dat mam Ausgläich duerch de Mané. An der zweeter Hallschent ass dunn och bal guer näischt méi vun der Ekipp vum Frank Lampard komm. Liverpool huet d'Blues iwwer wäit Strecken dominéiert. An der Schlussphas war et dunn nees méi equilibréiert, ma kengem sollt méi e Gol geléngen, esou dass et an d'Verlängerung gaangen ass.

An do war et d'Ekipp vum Jürgen Klopp, déi al éischt zouschloe konnt, An der 95. Minutt huet de Mané nämlech op 2:1 gestallt.

VIDEO: Den 2:1 fir Liverpool duerch de Mané De Senegales huet an der 95. Minutt getraff.

D'Freed war awer net vu laanger Dauer, well an der 101. Minutt konnt den Jorginho vum Eelefmeterpunkt aus ausgläichen.

VIDEO: Den 2:2 fir Chelsea duerch de Jorginho De Jorginho huet vum Eelefmeterpunkt getraff.

Dono si keng Goler méi gefall, esou dass d'Decisioun am Eelefmeterschéissen huet misse falen. An do war et den Tammy Abraham vun Chelsea, deen als eenzege verschoss huet an esou geet den Titel un den FC Liverpool.