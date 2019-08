Donieft gouf et vu Bayern a Barcelona um Freideg den Owend d'Confirmatioun, datt de Philippe Coutinho aus Spuenien an Däitschland wiesselt.

An Däitschland wéi och a Spuenien war e Freideg den Owend den Optakt vun der neier Saison. D'Bayern hu no engem schwéiere Match just 2:2 géint d'Hertha gespillt a Barcelona huet trotz grousser Dominanz géint Bilbao verluer, datt no engem Gol an der 89. Minutt.

Dann hu béid FCBen och um Freidegowend confirméiert, datt ee sech iwwert e Wiessel vum Philippe Coutinho eens wier. De jonken Ugräifer war eréischt fir d'Saison 2018/2019 vu Liverpool op Barcelona gewiesselt, dat fir ronn 120 Milliounen Euro.

Bundesliga

D'Bayern hate vun Ufank u méi vum Match a hunn och méi Drock op de Gol vun der Hertha gemaach. No 24 Minutten huet de Lewandowski d'Heemekipp da belount. Hie konnt eng gutt, flaach Flank vum Gnabry ausnotzen a koum virun all de Verdeedeger un der Ball. Dono ware si weider um Drécker, konnten et awer net notzen.

Berlin huet et dogéint besser gemaach. No 36 Minutten erkämpft sech Berlin de Ball an d'Bayern ginn net richteg drun. De Lukebakio huet sech du mol en Häerz geholl an aus ronn 25 Meter ofgezunn. Dobäi trëfft hien de Réck vum Ibisevic, deen domadder de Ball an déi aner Richtung lenkt an dem Neuer esou keng Chance gelooss huet. 3 Minutte méi spéit en Zweekampf vum Grujic géint de Pavard, wou béid mat de Käpp aneneerennen. De Ball goung vum Grujic op den Ibisevic, deen awer direkt nees fir säi Teamkolleg opgeluecht huet. De Pavard, dee sech wéigedoen huet, koum net méi no an esou konnt de Grujic den Neuer ausdanzen an op 2:1 erhéijen. Nom Gol ass hien dunn och ëmgefall, esou datt béid Spiller misste behandelt ginn. Si konnte béid weiderspillen an hunn et och mat deem Resultat a d'Paus gepackt.

© AFP

No 58 Minutten huet de Video-Arbitter missten agräifen, dat, nodeem de Lewandowski am 16 Meter ëmgerappt gouf. Den Arbitter hat et net gesinn, huet awer iwwer Video op Penalty entscheet. De Gefoulten ass selwer ugetrueden an huet vum Punkt den Ausgläich markéiert. D'Herthaner hunn déi lescht 20 Minutte mat alle Mëttel verdeedegt a konnten esou dem Drock vun de Bayern standhalen. An der leschter Aktioun haten d'Bayern nach e Corner, deen awer net eragoe konnt. Esou deele sech béid Ekippen d'Punkten op dësem Optakt.

Coutinho op München

© AFP

Nom Match huet den Hasan Salihamidzic bei de Kollege vum ZDF confirméiert, datt ee sech mam FC Barcelona an och mam Philippe Coutinho eens wier, datt de Spiller op München géif wiesselen. Hie wier bei d'Bayern ausgeléint, datt mat der Optioun, fir en no der Saison ze kafen. Domadder huet de Sportdirekter vum FC Bayern confirméiert, wat spuenesch Medien, déi sech op Source beim FC Barcelona beruff hunn, scho gemellt haten.

La Liga

Barcelona huet an der éischter Hallschent vill op Ballbesëtzt gespillt, ma Bilbao koum awer trotzdeem méi zum Ofschloss. Eng gutt Chance haten d'Gäscht no 7 Minutten, wou den ter Stegen sech ganz laang huet missen maachen, fir un de Ball ze kommen. 8 Minutte méi spéit huet hien nees missten agräifen, nodeem eng Flank komesch gedréint huet an de Ball bal am Netz gelant wier. An de leschte 15 Minutte vun der éischter Hallschent hat Barcelona dunn 2 grouss Chancen, ma de Suarez huet de Gol knapp verpasst an de Rafinha huet op d'Lat geschoss. Esou goung et mat engem 0:0 an d'Paus.

Nach méi Ballbesëtz hat Barcelona an der 2 Hallschent, déi se dann och a Schëss ëmwandele konnten. Ënner anerem hat de Rakitic an der 70. Minutt eng gutt Chance. Dann awer och eng vum Griezmann an der 84. Minutt, ma hei konnt e Verdeedeger a leschter Sekonn sech an der Schoss geheien, esou datt de Ball net am Gol, mä laanscht de Gol geflunn ass. An der 88. Minutt huet den Garitano op der Bänk vu Bilbao den Aduriz an de Match bruecht an domadder huet hien eng gëllen Hand gewisen. Eng Minutt méi spéit koum eng Flank vu riets an de Strofraum an de Aduriz huet dës Flank aus 13 Meter op eng akrobatesch Aart a Weis direkt op de Gol bruecht an dem ter Stegen tëscht de Potto vu Barcelona keng Chance gelooss.

Ligue 1

A Frankräich hat Lyon et doheem mat Angers ze dinn. Mat engem 6:0, no Goler vun Aouar (11'), Dembélé (36' a 65'), Depay (42' an 48') a Jean Lucas (72') konnte si sech hei kloer duerchsetzen a sech nom 1. Match vum 2. Spilldag un d'Spëtzt vun der franséischer Liga setzen.