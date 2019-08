A Spuenien ka sech Real Madrid mat 3:1 géint Celta Vigo behaapten.

No der Defaite vum FC Barcelona a Spuenien um Freideg stoung um Samschdeg den zweeten Deel vum éischte Spilldag a Spuenien um Programm, wou ënnert anerem Real Madrid am Asaz war. An der englescher Premier League an an der franséischer Ligue 1 waren et ewell jeeweils den zweete Spilldag.

Premier League

Southampton - Liverpool 1:2

Um zweete Spilldag vun der englescher Premier League hat den FC Liverpool et mat Southampton ze di krut. Trotz optescher Iwwerleeënheet hat et bis zur Nospillzäit vun der éischter Halschent gedauert, éiert de Mané fir d'"Reds" markéiere konnt, dëst mat engem flotte Schoss aus ronn 16. Meter.No engem Feeler an der Defense vun der Lokalekipp konnt sech de Firmino behaapten an op 2:0 stellen.

Ma och op der Säit vu Liverpool koum et an der Defense zu kapitale Feeler. Den Adrian am Gol vu Liverpool konnt de Ball net aus dem Strofraum klären a sou konnt den Ings de Ball no enger Feelpass vum Golkipp ouni Problemer am Gol ënnerbréngen. Um Enn sollt et fir Liverpool fir eng 2:1-Victoire duergoen.

Manchester City - Tottenham

Ligue 1

La Liga

Celta Vigo - Real Madrid 1:3



An der spuenescher La Liga wollt Real Madrid den Ausrutscher vu Barcelona, déi um Freideg 1:0 géint Bilbao verluer haten, ausnotzen. No 12. Minutte war et de Benzema, deen de Wee fir Real opgestouss hat a markéiere konnt. An der 56. Minutt huet Madrid sech dunn allerdéngs selwer geschwächt. De Modric krut an der 56. Minutt no engem Feeler déi rout Kaart, ma dëst schéngt dem Zidane seng Ekipp net geschockt ze hunn. An der 61. Minutt hat sech den Toni Kroos een Häerz geholl an et aus grousser Distanz probéiert. Dem Däitsche säi Schoss hat uewen am lénken Eck ageschloen, ee super Gol. Fir d'Entscheedung konnt de Vazquez an der 80. Minutt suergen, éiert dem Losada an der Nospillzäit just nach den Uschloss gelonge war.