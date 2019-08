Wéi den F91 Diddeleng mat gedeelt huet, start e Freideg um 17 Auer 30 de Virverkaf fir de Retourmatch am Europa-League-Playoff.

D'Tickete fir de Retourmatch géint Ararat kann ee sech am Hôtel de Ville zu Diddeleng am Büro vum F91 vu 17:30 - 20:00 sécheren. D'Partie gëtt d'Woch drop, en Donneschdeg 29. August, um 20 Auer op der Areler Strooss am Stade Josy Barthel ugepaff.

Den Allersmatch an Armenien ass dësen Donneschdeg um 17 Auer - d'Partie kënnt Dir am Livestream op RTL.lu an op den Appe suivéieren.