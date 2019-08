De Lëtzebuerger gëtt theoreteschen néngten an de Senior World Judo Championships zu Tokyo a Japan.

De Claudio Nunes Dos Santos vum JJJC Déifferdeng war den eenzege Vertrieder vu Lëtzebuerg zu Tokyo bei de Senior World Championships 2019. De Judoka huet seng éischt dräi Kämpf an der Kategorie bis 73 Kilo gewonnen an ass an der Aachtelsfinall eliminéiert ginn. Soumat schléisst de Lëtzebuerger mat enger theoretescher néngter Plaz of.