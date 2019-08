De 7. September gëtt déi 13. Editioun vum Escher Kulturlaf organiséiert.

Maximal 3.000 Leefer a Leeferinne kënnen un dësem sportlechen Evenement deelhuelen. Aktuell si knapp 1.500 Persoune fir de Kulturlaf 2019 ageschriwwen.

D'Friche vun der Arbed um Belval an d'Héichiewen am spezielle stinn den nächste Samschdeg nees am Virdergrond vum Kulturlaf. Um Parcours selwer gouf fir dës Editioun näischt geännert. An och d'Distanze bleiwen déi selwecht. 10 Kilometer an ënnert anerem 10 Meile stinn um Menü vun de Leefer a Leeferinnen.

PDF: Dossier de Presse Escher Kulturlaf