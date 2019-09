Beim 10. Minett Trail huet sech de Max Lallemang iwwer 18 Kilometer an enger Zäit vun 1 Stonn, 7 Minutten an 1 Sekonn duerchgesat.

De Max Lallemang hat bei senger Victoire zu Bieles e Virsprong vun 49 Sekonnen op de Laurent Reichling. Als Drëtte stoung nach de Sven Remakel um Podium. Hien hat no den 18 Kilometer e Réckstand vun 4 Minutten an 31 Sekonnen.

Beschten Damm beim 10. Minett Trail war d'Manou Schenten an enger Zäit vun 1 Stonn, 34 Minutten an 41 Sekonnen. Op d'Plazen 2 an 3 sinn d'Jennifer Dudal an d'Sylvie Cardoso gelaf. Si haten e Retard vun iwwer 11 Minutten respektiv iwwer 20 Minutten op d'Gewënnerin.

PDF: Déi komplett Resultater vum 10. Minett Trail