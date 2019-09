Den F91 Diddeleng huet et jo nees sensationell an d'Gruppephas vun der Europa League gepackt.

Den F91 Diddeleng verkeeft an deem Kader dann och nees Tickete fir d'Heemmatcher géint Nikosia, Qarabag a Sevilla am Stade Josy Barthel. Dës ginn op en Neits als Abonnement verkaf.



Tribune couverte (blocs E et K): 150 EUR

Tribune de face (blocs A et N) : 100 EUR

Tribune de côté (blocs B, D et L): 100 EUR

Tribune populaire (bloc M): 75 EUR

Tickete fir en eenzele Match ginn et net am Virverkaf, deemno gëtt et och just eng Oweskeess, wann d'Abonnementer net alleguerte verkaf ginn.

Tickete ginn et ze kafen am Büro vum F91 (23 place de l’Hôtel de Ville ; L-3950 Dudelange). Den F91 huet dann och decidéiert, fir verschidde Virverkeef ze organiséieren.:

Freides, den 13. September tëscht 16 Auer an 19.30 Auer fir déi Leit, déi eng Golden Card, een Abonnement oder eng Memberskaart beim F91 hunn a samschdes, de 14. September fir all déi aner Leit.

Fir all aner Reservatioun muss een um Site vum F91 Diddeleng ee Formulaire ausfëllen, dëst ass méiglech vum 15. September un.

Wat d'Auswäertsmatcher ugeet, kommen nach Detailer no, mä den F91 deelt mat, dass et fir Sevilla a Qarabag organiséiert Reese wäert ginn.

Offiziellt Schreiwes

Chers amis sportifs, Le Conseil d’Administration, les commissions diverses, le staff technique ainsi que tous les joueurs du F91 Diddeleng tiennent à vous remercier pour tous les messages de félicitation pour la nouvelle qualification de la phase de groupe de l’UEFA Europa League reçus lors des dernier jours. Comme l’année dernière, cet exploit n’aurait pas pu être réalisé sans le soutien de tous nos supporters ainsi que nos sponsors fidèles.

Veuillez trouver ci-dessous les différents éléments en ce qui concerne les tickets pour les matchs à domicile suivants :

F91 Diddeleng – Qarabag FK, le 3 octobre 2019 à 21h00 au Stade Josy Barthel

F91 Diddeleng – Sevilla F.C., le 7 novembre 2019 à 18h55 au Stade Josy Barthel

F91 Diddeleng – APOEL F.C., le 28 novembre 2019 à 21h00 au Stade Josy Barthel

Le Conseil d’Administration du F91 Diddeleng a décidé de vendre les tickets pour ces trois matchs en tant qu’abonnement (incluant les trois matchs listés) pour les prix suivants :

Tribune couverte (blocs E et K): 150 EUR

Tribune de face (blocs A et N) : 100 EUR

Tribune de côté (blocs B, D et L): 100 EUR

Tribune populaire (bloc M): 75 EUR

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de prévente pour des tickets individuels, et que ces tickets individuels ne seront vendus en caisse du soir seulement si pas tous les abonnements seront vendus en prévente.

La prévente des abonnements aura lieu au bureau du F91 Diddeleng (23 place de l’Hôtel de Ville ; L-3950 Dudelange). Afin de remercier les supporters fidèles pour leur soutien, le Conseil d’Administration a décidé d’organiser plusieurs préventes :

Pour les détenteurs d’une Golden Card, carte d’abonnement et/ou carte de membre du F91 Diddeleng (nécessité d’amener votre carte), le vendredi 13 septembre entre 16h00 et 19h30

Pour tous les autres supporters, le samedi 14 septembre entre 9h00 et 12h00

à partir de dimanche 15 septembre

Toutes autres demandes de tickets pourraient être faites via un formulaire au Site Internet du F91 Diddeleng (www.f91.lu), disponible

Veuillez aussi noter que la vente des tickets est gérée exclusivement par le club F91 Diddeleng, et qu’aucune vente ne sera faite via des Sites tiers. En plus, aucune commande faite via d’autres canaux que le Site Internet du club ne sera considérée. De ce fait, toutes les demandes envoyées à tickets@f91.lu ne seront pas considérées, et devront être refaites via le formulaire sur le Site Internet.

Concernant les matchs à l’extérieur, le Conseil d’Administration du F91 Diddeleng est heureux de vous informer que des voyages de supporter seront organisés pour les matchs contre Sevilla F.C. (24 octobre 2019) et Qarabag FK (12 décembre 2019). Les détails de ces voyages vous seront communiqués dans les prochains jours.

Le Conseil d’Administration du F91 Diddeleng espère pouvoir compter sur le support de la grande famille sportive du Grand-Duché et alentours lors de ces trois matchs de référence.