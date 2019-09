No hire gudde Leeschtungen an de leschte Méint steet d'Redierin Charlotte Bettendorf an der neier Weltranglëscht op Plaz 91.

D'Charlotte Bettendorf schreift mat hirer 91. Plaz an der Weltranglëscht Lëtzebuerger Sportgeschicht. Bis elo war et nämlech nach kengem Lëtzebuerger Sprangreider respektiv kenger Lëtzebuerger Sprangreiderin gegléckt, fir an d'Top100 ze kommen. PDF: Weltranglëscht Sprangreiden