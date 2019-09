England léisst Bulgarien keng Chance a bleift soumat ouni Punkteverloscht, Portugal klappt Serbien 4:2.

Grupp A

England 4:0 Bulgarien

D'Englänner konnte sech géint Bulgarien eng iwwerzeegend Victoire sécheren. An der 24. Minutt war et hire Stiermer, den Harry Kane, dee fir den 1:0 suerge konnt.

Kuerz nom Säitewiessel war et op en Neits de Kane, deen de Ball am Filet ënnerbrénge konnt. No engem Feeler am Strofraum vum Bodurov hat sech de Kane déi Chance net huele gelooss. Nëmme 5 Minutte méi spéit, an der 55. Minutt war d'Entscheedung da gefall. No enger Pass vum Kane hat de Raheem Sterling keng Problemer méi, a konnt esou op 3:0 stellen. Fir de Schlusspunkt hat de Kane dann erëm selwer gesuergt, dëst mat sengem drëtte perséinleche Gol. Den Dimitrov hat am Strofraum ee Feeler um Géigespiller verursaacht, a sou konnt de Kane an der 73. Minutt fir d'4:0-Schlussresultat suergen.

Kosovo 2:1 Tschechien

0:1 Schick (16'), 1:1 Muriqi (20'), 2:1 Vojvoda (66')

Grupp B

Serbien 2:4 Portugal

Trotz der optescher Iwwerleeënheet hat et bis zur 42. Minutt gedauert, éiert de Gaascht aus Portugal markéiere konnt. No enger Flank an de Strofraum konnt den Dmitrovic de Ball net festhalen, a sou konnt de William Carvalho de Ball aus kuerzer Distanz iwwert d'Linn drécken.

Nom Téi war et de Guedes, dee sech super am Strofraum behaapte konnt an esou op 2:0 erhéicht hat.

No engem Corner koum Serbien allerdéngs nach eng Kéier zeréck an de Match, dëst well de Milenkovic am Strofraum am héchste gespronge war.

An enger opreegender Schlussphas war et de Superstar Cristiano Ronaldo, deen no enger super Pass op 3:1 stelle konnt. Nodeems de Mitrovic de kuerzfristegen Uschloss markéiere konnt, war et de Bernardo Silva, deen an der 86. Minutt fir de Schlusspunkt gesuergt hat.

Litauen 0:3 Ukrain

0:1 Zinchenko (7'), 0:2 Marlos (27'), 0:3 Malinovskyi (62')

Grupp H

Frankräich 4:1 Albanien

Frankräich war als klore Favorit an de Match géint Albanien gaangen. An dëser Roll wollt si och gerecht ginn. No 8 Minutte war hinnen dann och déi fréi Féierung gelongen. No engem wäite Ball vum Varane war et de jonke Kingsley Coman, deen de Ball mat engem flotte Schoss am rietsen Eck ënnerbréngen konnt. D'Fransousen haten och duerno net nogelooss, a sou war et an der 27. Spillminutt de Giroud, deen de Ball no enger Flank perfekt getraff hat a sou op 2:0 stelle konnt. Nach virun der Paus hätt d'Lokalformatioun kënne fir d'Entscheedung suergen, ma dem Griezmann säi Versuch aus Eelefmeter war no 37 Minutte just op d'Lat gaangen.

No der Paus konnt Frankräich dann awer alles kloer maachen. An der 68. Minutt war et op en Neits de Coman, deen de Ball no enger Pass vum Griezmann versenke konnt. Fënnef Minutte virum Enn war et dann den Ikone, deen alles kloer gemaach hat, éiert Albanien a Persoun vum Cikalleshi fir d'Schlussresultat suerge konnt.

Island 3:0 Moldawien

1:0 Sigthorsson (31'), 2:0 Bjarnason (55'), 3:0 Mudrac (Selbstgol)

Tierkei 1:0 Andorra

1:0 Tufan (89')