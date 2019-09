No engem héichklassege Match konnt sech déi eréischt 19 Joer al Kanadierin an zwee Sätz 6:3 a 7:5 géint d'Serena Williams duerchsetzen.

An der Finall vun de US Open stoung bei den Dammen ee ganz interessant Duell um Programm. Fir d'Serena Williams war et ewell den zéngten Optrëtt am Eenzel an der Finall. Mat enger Victoire hätt d'Amerikanerin hieren insgesamt 24. Grand-Slam-Titel kënnen afueren, ma mam Bianca Andreescu stoung dem Williams nach eng ganz jonk Sportlerin als Géignerin am Wee. Fir déi 19 Joer jonk Kanadierin war et déi éischte Finall vun engem Grand-Slam.



Trotz dem groussen Altersënnerscheed war et d'Bianca Andreescu, wat sech direkt am éischte Saz géint d'Opschlagspill vum Williams konnt duerchsetzen. Duerno war et héichklassegen Tennis, deen d'Supporter am Arthur Ashe Stadium genéissen duerften. Souwuel dat ganz erfuerent Serena Williams ewéi och déi 19-jähreg Kanadierin hu virun allem duerch ee konstant staarkt Opschlagspill iwwerzeegt.

Nodeems d'Bianca Andreescu beim Stand vu 5:3 aus hirer Sicht d'Méiglechkeet op den éischte Saz hat, huet si gewisen, dass si d'Nerven an hirer éischter Grand-Slam Finall ënner Kontroll hat a konnt sech esou den éischte Saz mat 6:3 kropen.

Trotz der enormer Erfarung vum Serena Williams war et an der Ufanksphas vum zweete Saz op en Neits d'Andreescu, dat sech fréi géint d'Opschlagspill vun der US-Amerikanerin duerchsetze konnt an esou op 2:0 am zweete Saz gestallt hat. Béid Spillerinnen hate gewisen, datt si verdéngt an der Finall stoungen, och wa sech beim Williams lues a lues méi Feeler an d'Spill ageschlach haten. Beim Stand vu 4:1 fir d'Andreescu hat dunn alles op déi éischte ganz grouss Victoire fir d'Kanadierin gedeit. Duerno hat d'Serena Williams sech awer nach eng Kéier erugekämpft an all hir Klass gewisen. Beim Stand vu 5:5 konnt déi 37 Joer al Amerikanerin d'Partie nach eng Kéier spannend gestallten. Um Enn konnt sech d'Andreescu dann nach eng Kéier fänken a sou konnt si sech um Enn mat 7:5 am zweete Saz géint d'Amerikanerin behaapten. Sou wënnt d'Andreescu um Enn mat 6:3 a 7:5 a kréint sech als éischte Kanadierin zur Gewënnerin. Och wann d'Kraaft um Enn nogelooss hat, hat d'Andreescu gewisen, dass an Zukunft och weiderhi mat hir ze rechnen ass.