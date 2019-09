Nodeems d'Weltmeeschterschaft net esou verlaf ass ewéi gehofft, geet d'Eva Daniëls e Samschdeg zu Valencia iwwer d'olympesch Distanz un den Depart.

E Samschdeg um 15.15 Auer ass zu Valencia den Depart vun der U23-Europameeschterschaft am Triathlon, mat dobäi och d'Lëtzebuergerin Eva Daniëls. Wat d'Resultat ugeet, huet ee sech awer net wierklech een Zil gesat. Et geet dorëms, nees Confiance ze kréien, weider Erfarungen ze sammelen an ze kucken, wéi d'Lëtzebuergerin sech op der olympescher Distanz (1.500 Meter Schwammen, 40 Kilometer Vëlo an 10 Kilometer Lafen) schléit, déi si nach net esou gewinnt ass.

Dono ass d'Saison fir d'Eva Daniëls awer nach net eriwwer. De 5. Oktober geet si nach an der Coupe Europe iwwer d'Sprintdistanz zu Alanya an der Tierkei un den Depart. De 14. a 15. Oktober ass si zu Doha am Katar bei de Beach Games dobäi an den 19 Oktober geet et dann nach emol op d'Sprintdistanz bei der Coupe Europe zu Funchal a Portugal.

Dono ass da vum 20. Oktober bis den 10. November paus ugesot.