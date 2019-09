Fir den Optakt vum Davis Cup an der Europa Afrika Grupp 3 huet Lëtzebuerg 0:3 géint Griicheland verluer.

D'FLT-Formatioun huet ënnert anerem géint déi aktuell Nummer 7 op der Welt, de Stefanos Tsitsipas, missten untrieden. Den Ugo Nastasi huet mat 7:6, 3:6 an 1:6 géint de Michail Pervolarkis verluer an den Tom Diederich war dem Tsitsipas mat 1:6 an 0:6 ënnerleeën. Den Dubbel hunn de Chris Rodesch an de Christophe Tholl mat 4:6 a 5:7 verluer.

Den nächste Géigner ass en Donneschdeg de Moien um 10 Auer Monaco.