Fir de Lëtzebuerger war et um Enn déi 4. Plaz. Bei den U23-Dammen ass d'Eva Daniëls op déi 29. Plaz ënnert 46 Triathletinne komm.

De Weekend sinn zu Valencia d'Europameeschterschaften am Triathlon. Bei de Para-Athleten ass de Joe Kurt a senger Kategorie op déi gutt 4. Plaz komm. De Lëtzebuerger huet sech während der Course Plaz ëm Plaz no vir geschafft an huet am Laf ëm déi 2. Plaz gekämpft. Um Enn huet hien de Podium ëm nëmme 7 Sekonne verpasst. Gewonne gouf d'Course vum Alexis Hanquinquant. De Fransous hat e Virsprong vun iwwer 5 Minutten op d'Konkurrenten. Um Podium stoungen nach de Dän Sebastian Engwald Jensen an de Kroat Antonio Franko.

Bei den U23-Damme war d'Eva Daniëls um Depart. Fir déi jonk Lëtzebuergerin sollt et deen éischte Start an hirer Karriär iwwert déi olympesch Distanz sinn, ma dorausser ass näischt ginn. Wéinst Wiederen ass et nëmmen iwwert d'Sprintdistanz gaangen. D'Eva Daniëls, déi déi jéngsten Athletin um Depart war, ass als 29. iwwert de wäisse Stréch. D'Lëtzebuergerin hat e Retard vu ronn 3 Minutten op d'Lisa Tertsch aus Däitschland.