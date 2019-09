Ausserdeem konnt sech d'Etzella mat 3:2 géint Strossen duerchsetzen, och Péiteng klappt Munneref mat 3:2 an Déifferdeng klappt d'Millebaach mat 2:0

Jeunesse - Fola 0:3

An der éischter Halschent war et eng Partie mat villen Ënnerbriechungen an esou gouf et an den éischten 30 Minutten keng zwéngend Golchancen. An der 32. an an der 38. Minutt war et dann awer de Seydi dee mat engem Lob iwwert d'Lat a mat engem Kappball widdert de Potto déck Chancen ze verzeechnen hat. An der 44. Minutt huet de Sinani et dann nach mat engem direkte Corner probéiert mee de Fox am Gol huet sech net iwwerrasche gelooss.

Wéi kuerz virun der Paus war d'Fola och nom Téi déi bësse besser Ekipp a konnt an der 63. Minutt dann och mat 1:0 duerch de Sinani a Féierung goen an dat no Virarbescht vum Corral. Just 8 Minutte méi spéit konnt de Sinani mat engem weidere Gol a mat engem fantastesche Fräistouss op 2:0 erhéijen. Mam 3:0 duerch de Seydi an der 86. Minutt huet d'Fola dann alles kloer gemaach.

Racing - Rouspert 2:2

De Racing ass direkt am Ufank (4.') duerch e Feeler an der Defense kal vun de Gäscht erwëscht ginn. Dono waren si awer kloer di besser Ekipp an hunn sech Chance em Chance erausgespillt. Et war allerdéngs ëmmer erëm de staarke Golkipp Bürger deen di Rousperter Féierung festgehalen huet. War hie mol geschloen, sou huet de Potto beim Mabella sengem Versuch de Rousperter gehollef. An der 33ter Minutt konnt de Stater Racing dunn awer méi wéi verdéngt ausgläichen. D'Freed sollt awer net vu laanger Dauer sinn, well de Lascak no engem weider krasse Feeler an der Defense, seng Ekipp fir d'zweet konnt a Féierung schéissen.

No der Paus ass de Match dann zimlech verflaacht wëll dem Racing ass net vill agefall an d'Gäscht hu sech op Konterchancen limitéiert. An der Schlussphase haten déi Stater vill Ballbesëtz a koumen zu ville Flanken mee konnten kee Kapital aus dëse schloen. An der 93. Minutt konnt den Da Mota dann awer nach 1 Punkt fir de Racing sécheren wéi en e laange Ball gutt unhuelen an den 2:2 schéisse konnt.

© Jan Fisch

Etzella - Stroossen 3:2

Zimlech more Kascht kruten d'Spectateuren an den Däichwisen an den éischte 45 Minutte gebueden. Stroossen konnt vum schlechte Positionnement an der Ettelbrécker Ofwier profitéieren an an der 12. Minutt duerch e Gol vum Szimayer op 1:0 setzen. D'Äntwert vun der Lokalekipp koum am 1. Duerchgang net, soudatt et mat enger Féierung fir d'Gäscht hei an d'Paus geet.

No der Paus hunn déi Ettelbrécker dann awer eng Reaktioun gewisen an hate schonn direkt an den éischte Minutten déi déck Chance den Ausgläich ze schéissen. Dësen sollt dann och an der 60. Minutt falen an dat duerch e Fräistouss-Hummer vum Holtz aus 25 Meter. An der 67. Minutt huet de Stulin vu Stroossen no enger Noutbrems déi rout Kaart gesinn. Trotz dëser Ënnerzuel ass et de Gäscht dann awer nach gelongen den 2:1 ze schéissen an dat duerch den 2. Gol vum Dag vum Szimayer an der 81. Minutt. Déi Ettelbrécker hunn awer weider Gas ginn an et war ganz eleng de Kevin Holtz dee mat 2 weidere Goler an der 89. an an der 91. Minutt d'Victoire konnt sécheren.

© Raoul Michels

Péiteng - Munneref 3:2

D'Lokalformatioun huet exzellent ugefangen a konnt no manner wéi enger Minutt den 1:0 duerch den Abreu schéissen. Péiteng war qualitativ och déi besser Ekipp an der Ufanksphas, et war dann awer relativ iwwerraschend dass Munneref bei hirer 1. richteger Attack den Ausgläich duerch de Mendes schéisse konnt. Duerno konnt Péiteng awer séier erëm duerch e Gol vum Teixeira a Féierung goen, an huet dann och seng Féierung bis zum Schluss geréiert. Béid Ekippen haten awer nach eng Rei Chancen mee et sollt kee weidere Gol falen.

No der Paus ass et sëlwescht wéi an der 1. Halschent weider gaangen mee et waren dann awer déi Munnerefer déi an der 57. Minutt duerch den Oliveira ausgläiche konnten. Mee mat der allerleschter Aktioun sollt den Hauguel mam 3:2 nach d'Victoire fir Péiteng sécheren.

Millebaach - Déifferdeng 0:2

No den éischte 45 Minutten ass et mat engem 0:1 an d'Paus gaangen an dat duerch e Gol vum Deruffe an der 15. Minutt. Dono ass d'Millebaach lues a lues besser an de Match komm komm hätt den Ausgläich verdéngt gehat.

Mat engem Fräistouss aus 20 Meter konnt den Avdusinovic den 2:0 fir seng Faarwe markéieren a soumat de Match entscheeden.

