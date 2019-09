An der éischter Partie vum Sonndeg an der Bundesliga ka sech Freiburg iwwerraschend däitlech mat 3:0 géint Hoffenheim duerchsetzen.

Bundesliga

Hoffenheim - Freiburg 0:3

Freiburg ass gutt an de Match komm a konnt schonn an der 11. Minutt mat 1:0 a Féierung goen an dat duerch e Gol vum Günter. An de Minutten dono hat och Hoffenheim seng Chancen mee et waren d'Freiburger déi hir Chancen besser konnte notzen a soumat och an der 38. Minutt duerch den Haberer op 2:0 erhéijen.

Och no der Paus huet Hoffenheim villes probéiert mee et waren dann awer nees d'Gäscht déi zougeschloen hunn an dat a Persoun vum Petersen an der 59. Minutt a maachen domat d'Victoire perfekt. An der Tabell steet Freiburg domadder elo op der 3. Plaz.

Paderborn - Schalke 18h00

Premier League

Watford - Arsenal London 17h30

Bournemouth - Everton 3:1

1:0 Wilson (23.'), 1:1 Richarlison (44.'), 2:1 Fraser (67.'), 3:1 Wilson (72.')

