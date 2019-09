De Bieleser gewënnt mam CAB d'Coupe du Prince, realiséiert 22,17 Meter am Bommstoussen a stellt en neien nationale Rekord am Diskus op.

An der Coupe du Prince zu Diddeleng huet de Bob Bertemes op e neits bewisen a wat fir enger Weltklasseform hee sech befënnt a bleift am Bommstoussen mat 22,17 Meter just 5 cm ënnert sengem eegene Landesrekord.

Am Diskus dogéint ass et dem Bob Bertemes gelongen mat 61,06 Meter e neie Landesrekord opzestellen a läit domadder 7,5 Meter iwwert sengem ale Rekord.

D'Coupe du Prince gouf mat engem total vun 16.165 Punkten vum CA Bieles gewonnen. Op déi 2. Plaz koum den CSL mat 15.714 Punkten virun dem CELTIC deen 15.522 Punkten sammele konnt.

PDF: D'Ekipperesultater vun der Coupe du Prince

PDF: All déi eenzel Resultater vun der Coupe de Prince am Iwwerbléck