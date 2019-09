D'Steelers hunn an der zweeter Halschent op hire Quarterback misste verzichten an tëscht den Chiefs an de Raiders goufen an där Zäit keng Punkte markéiert.

Et war en haarden Dag fir d'Dolphins, déi doheem géint d'Patriots richteg ënnert d'Rieder koumen. U sech ware si de Favoritteschreck déi leschte Joren, ma dës Saison hate si doheem keng Chance. En Touchdown am éischte Quarter, en Touchdown ouni Extra-Punkt am zweeten. Da konnten d'Patriots am drëtten nach 10 Punkten noleeën an am leschte Véierel esouguer nach 20. Esou wanne si ganz locker an ouni Problemer mat 43:0. Iwwregens war den Touchdown am zweete Quarter den éischte fir den neie Star-Receiver a Skandal-Spilelr Antonio Brown am Trikot vun de Patriots.

FINAL: The @Patriots shut out the Dolphins en route to a Week 2 victory! #NEvsMIA pic.twitter.com/H2Px8LSUuA — NFL (@NFL) September 15, 2019

Schlecht Noriichten dann och fir d'Fans vun de Steelers. Net nëmmen hu si doheem géint d'Seahawks verluer, ma hire Quarterback Big Ben Roethlisberger huet sech an der éischter Hallschent blesséiert a gouf duerch de jonke Rudolph ersat. Seng éischt Pass war direkt eng Interception, mat de Rookie huet sech gefaangen an keen esou schlechte Match gewisen. Zum Schluss sollten hir 13 Punkten am leschte Véierel net duergoen an esou wannen d'Seahawks mat 28 op 26 zu Pittsburgh.

Et war e komesche Match tëscht den Chiefs an de Raiders. Déi éischt 15 Minutten hunn d'Chiefs näischt hikritt an d'Raiders louchen mat 10:0 vir. Am zweete Quarter hunn d'Raiders näischt op d'Rei kritt an d'Chiefs konnten 28 Punkte markéieren. Esou stoung et an der Paus 28:10 fir d'Chiefs. A well béid Ekippen staark an der zweeter Hallschent verdeedegt hunn, war dëst dann och d'Endresultat no 60 Minutten.

FINAL: @PatrickMahomes throws FOUR TDs in the second quarter to lead the @Chiefs to a Week 2 win! #KCvsOAK pic.twitter.com/oEsuHHASVj — NFL (@NFL) September 15, 2019

ee vun den Highlights sollt de Match tëscht de Saints an de Rams ginn, ëmmerhin zwou Ekippen, déi eng ganz staark lescht Saison gespillt hunn. An der Paus war et och ganz knapp, 6:3 fir d'Heemekipp aus Los Angeles. Ma am drëtte Quarter hunn d'Rams den Ecart gemaach: 14:3 eleng an dëse 15 Minutten. Am leschte Véierel konnte si dann nach en Touchdown dropleeën, woubäi d'Saints just mat engem Fieldgoal geäntwert hunn. Esou wannen d'Rams doheem kloer mat 27:9 géint d'Saints. Ganz ähnlech wéi d'Steelers hunn och d'Saints fir e groussen Deel vum Match missten op hire Quarterback Brees verzichten, dee sech un der Hand blesséiert hat, esou datt de Bridgewater de groussen Deel vum Match gespillt huet.

FINAL: With a win over the Saints, the @RamsNFL are 2-0 to start the season! #NOvsLAR pic.twitter.com/ON3fJGz5Qq — NFL (@NFL) September 15, 2019

All d'Resultater am Iwwerbléck

Buccaneers - Panthers 20:14

Colts - Titans 19:17

Seahawks - Steelers 28:26

Bills - Giants 28:14

Patriots - Dolphins 43:0

Jaguars - Texans 12:13

Vikings - Packers 16:21

Cowboys - Redskins 31:21

Chargers - Lions 10:13

49ers - Bengals 41:17

Cardinals - Ravens 17:23

Chiefs - Raiders 28:10

Saints - Rams 9:27

Bears - Broncos 16:14

Eagles - Falcons 20:24

E Méindeg den Owend reesen d'Browns nach op New York bei d'Jets.