An der leschter Partie fir de 6. Spilldag wënnt Nidderkuer 1:0 géint Rodange an ass virop an der Tabell.

Wat de Match méi laang gedauert huet,wat Nidderkuer ëmmer besser ginn ass. Se si net gutt an de Match komm, mee vun der der 20. Minutt un hate se dann awer d'Kontroll vum Match iwwerholl an zum Schluss vum Match konnte se sech dann och direkt e puer gutt Chancen erausspillen an hu kuerz virun der Paus dann och de verdéngten 1:0 geschoss, duerch de Françoise.

