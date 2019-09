Coup d’éclat beim F91 virum Depart op Nikosia, wéi et heescht hätt den Trainer Emilio Ferrera demissionéiert.

RTL-Informatiounen no klëmmt den Trainer vun Diddeleng en Dënschdeg de Mëtteg schonn net méi an de Fliger fir d’Partie en Donneschdeg an der Europa League Gruppephas.

De Lëtzebuerger Futtball-Champion hat jo e Samschdeg am Championnat 0:1 beim Tabelleleschten Hueschtert verluer. No 5 Spilldeeg huet den F91 eréischt 4 Punkten a steet op der Barrageplaz, allerdéngs och nach mat engem Match manner.

Op där anerer Säit hat sech den Dubleegewënner, wéi gesot, nees fir d’Gruppephas vun der Europa League qualifizéiert. En Donneschdeg ass do den 1. Match fir Joubert a Co. op Zypern.

De Ferrera gouf gelueft fir seng futtballeresch Kenntnisser, krut awer Defiziter an der sozialer Kompetenz souwuel mat de Spiller, wéi mat de Leit aus dem Veräin nogesot.

Den neie Co-Trainer, de fréiere belschen Internationalen, Bertrand Crasson, soll den Interim maachen.