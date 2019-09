Um Dënschdeg war an der Kinneksklass den Optakt vun der neier Saison. Dortmund huet géint Barcelona Punkte gedeelt a Lille krut um Ajax eng op den Deckel.

Den 1. Highlight vun der neier Campagne war den Duell tëscht dem BVB a Barcelona. Fir den Titelverdeedeger Liverpool goung d'Rees op Napoli, wou d'Ekipp vum Trainer Klopp geschockt gouf. Lille, de Veräin vum Gérard Lopez, war zu Amsterdam op Besuch an do war den Halleffinalist vun zejoert ze staark. Iwwerraschunge goufen et iwwerdeems fir Chelsea an Inter.

Grupp F

Dortmund - Barcelona 0:0

An der Partie vum BVB géint Barcelona huet den "alen" Superstar vun de Katalanen, de Lionel Messi, wéinst enger Blessur op der Bänk ugefaangen. Fir hien ass déi "nei" Vedette Ansu Fati opgelaf. Den eréischt 16 Joer jonken Ugräifer huet eng Ufanksphas mat erlieft, an där seng Ekipp den Toun uginn huet - de BVB huet op Kontere gelauert.

© Lynn Kayser

No 25 Minutte gouf et dunn déi 1. richteg grouss Geleeënheet fir d'Lokalekipp. Den Hazard hat de Reus exzellent zerwéiert, ma dem Dortmunder Kapitän säi Schoss ass awer un enger staarker Parad vum ter Stegen hänke bliwwen. De BVB hat am weidere Verlaf vun der 1. Hallschecht déi besser Uluecht, konnt awer näischt aus der Iwwerleeënheet maachen - 0:0 no 45 Minutten.

VIDEO: BVB-Barcelona: Highlighten aus der 1. Hallschecht Déi bescht Aktiounen aus den éischte 45 Minutten, déi mat 0:0 op en Enn gaange sinn.

Déi 2. Hallschecht ass gutt fir Dortmund ugaangen. No engem Feeler am Strofraum vum Semedo op de Sancho an der 56. Minutt huet den Onparteieschen op de fatale Punkt gewisen. De Reus huet sech der Saach ugeholl, ma dat ronnt Lieder awer aus 11 Meter net am Filet versenkt - den ter Stegen huet mat enger exzellenter Parad d'Katalanen an der Partie gehalen.

77 Minutte ware gespillt, wéi de BVB déi nächst zwou grouss Méiglechkeeten op d'Féierung hat. D'éischt hat den agewiesselte Brandt aus der Distanz nëmmen d'Lat getraff an duerno ass de Reus op en Neits um däitsche Kipper am spuenesche Gol hänke bliwwen.

Dortmund huet am weidere Verlaf vun der Partie gedréckt, ma konnt de Ball awer net am Gol vum ter Stegen ënnerbréngen. Barca huet iwwerdeems de Messi agewiesselt, konnt awer och mam Argentier u Bord kee Gol markéieren. Domat goungen déi 90 Minutten mat engem 0:0-Remis op en Enn.

VIDEO: BVB-Barcelona: Highlighten aus der 2. Hallschecht Och an der 2. Hallschecht ass kee Gol gefall.

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1

0:1 Olayinka (64'), 1:1 Barella (90'+3)

No enger 1. Hallschecht ouni Goler kruten d'Internisti an der 2. déi kal Dusch. Kuerz no der Stonn huet den Olayinka d'Gäscht mat 1:0 a Féierung bruecht. Prag huet de Virsprong bis zum Schluss awer net verdeedegt a krut an der Nospillzäit nach den 1:1-Ausgläich kasséiert.

VIDEO: Resumé vun der Partie Inter - Slavia Prag An der Nospillzäit ass den Italiener den 1:1-Ausgläich gelongen.

Grupp E

Napoli - Liverpool 2:0

1:0 Mertens (81'), 2:0 Llorente (90'+2)

Um Wupp vum Vesuv war den Titelverdeedeger vu Liverpool op Besuch. D'Reds hunn et an den éischte 45 Minutten net fäerdegbruecht, ze markéieren an och d'Neapolitaner konnten der Partie de Stempel net entscheedend opdrécken. No engem Feeler vum Robertson am Strofraum huet den Arbitter Felix Brych een Eelefter accordéiert. Dësen huet de Belsch Mertens era gesat an d'Iwwerraschung domat kloer gemaach. An der Nospillzäit huet de Llorente Liverpool mat sengem Gol dunn definitiv geschockt.

RB Salzburg - Genk 6:2

1:0 Haland (2'), 2:0 Haland (34'), Hwang (36'), 3:1 Lucumi (40'), 4:1 Haland (45'), 5:1 Szoboszlai (45'+2), 5:2 Samata (52'), 6:2 Ulmer (66')

Eleng fënnefmol huet et an der 1. Hallschecht am Gol vu Genk gerabbelt an domat war d'Richtung vum Match schonn no 45 Minutte kloer. Och am 2. Duerchgang si weider Goler gefall, soudatt um Enn eng däitlech Victoire fir d'Éisträicher erausgesprongen ass.

Grupp H

Ajax - Lille 3:0

1:0 Promes (18'), 2:0 Álvarez (50'), 3:0 Tagliafico (62')

Bei der Première vum Gérard Lopez an der Champions League huet de LOSC, de Veräin vum Lëtzebuerger Geschäftsmann, zu Amsterdam beim Ajax nawell däitlech mat 0:3 de Kierzere gezunn. D'Goler hunn de Promes an der 18., den Álvarez an der 50. an den Tagliafico an der 62. Spillminutt markéiert.

Chelsea - Valencia 0:1

1:0 Rodrigo (75')

Op der Stamford Bridge zu London sinn d'Blues als Favorit an d'Partie géint Valencia gaangen. Ma weder an der 1., nach an der 2. Hallschecht konnt d'Ekipp vum Trainer Frank Lampard virum eegene Public markéieren. Et waren d'Spuenier, déi d'Englänner äiskal iwwerrascht hunn an, duerch ee Gol vum Rodrigo aus der 75. Spillminutt, déi 3 Punkte mat Heem huele konnten.

Grupp G

Lyon - Zenit 1:1

0:1 Azmoun (41'), 1:1 Depay (50')

Den OL huet fir den Optakt vun der neier Champions-League-Campagne doheem nëmmen 1:1 gläichgespillt. D'Fransouse waren no den éischte 45 Minutten nach a Réckstand, ma den Depay konnt awer kuerz nom Téi op Penalty fir seng Faarwen ausgläichen.

Benfica - RB Leipzig 1:2

1:0 Werner (69'), 2:0 Werner (79'), 2:1 Seferovic (84')

Leizpig ass zu Lissabon an déi 2. Champions-League-Participatioun an der Veräinsgeschicht gaangen. Mat Benfica stoung de Westdäitschen een zolitte Géigner virun der Broscht. An den éischte 45 Minutten ass op béide Säiten nach kee Gol gefall. Dat huet sech awer ronn 20 Minutte viru Schluss duerch e Gol vum Werner geännert. Den Däitschen huet an der 79. nach een drop gesat an d'Victoire fir RB domat geséchert, och wann de Seferovic kuerz viru Schluss nach op 1:2 verkierzt huet.