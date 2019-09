Eng schwéier Grupp mat Ajax, Valencia an Chelsea steet dem LOSC vum Gérard Lopez bevir.

Als President vun der Fola war hie schonn an der Qualifikatioun vun der Futtball Champions League, als President vun Lille gëtt et fir de Gérard Lopez den Owend an der Gruppephase vun der Champions League mat sengem franséischen Veräin eng Premiere. Weder e Spiller nach e Sportfonktionnär aus dem Grand-Duché waren bis elo esou an der Kinneksklass concernéiert.

AUDIO: Lopez an der Quali mat Lille / Reportage Franky Hippert

Als Arbitter war den Alain Hamer schonn an der Champions League engagéiert, ma fir de Recht fënnt een an der Kinneksklass aus dem europäesche Futtball, wéi mer se haut kennen, keen. No der éischter schwéierer Saison als President vun Lille, wou een d'Relegatioun esou just evitéiert hat, konnt sech de LOSC vun Gerard Lopez d'lescht Saison als Vizechampion direkt fir d'Gruppephas qualifizéieren. D'Virfreed virun der Partie den Owend bei Ajax Amsterdam ass natierlech grouss.

De Gérard Lopez ass sech bewosst, datt et keng einfache Grupp ass. An der Champions League sinn och keng einfach Ekippen. D'Ekippe sinn och bekannt. Wat d'Reesen uginn, ass dat och ganz an der Rei.

Am Grupp H mat Lille an Ajax sinn och nach Chelsea a Valencia. Op sportlechem Plang asset en interessanten Challenge fir de Veräi vum President Gérard Lopez:

Et ass e ganz flotte Grupp. Lille ass awer den Outsider. Et wëll ee sech awer deier verkafen. Géint Barcelona wär dat awer nach méi schwéier ginn.

D'Saison hat net optimal fir Lille ugefaangen. Dat ass bedéngt, datt eng rei Spiller blesséiert an d'Preparatioun gaangen sinn, esou de Gérard Lopez. Mam Transfert vum Nicolas Pepe op Arsenal huet een op sportlechem Plang e grousse Verloscht, op finanziellem Plang huet sech dat Ganzt awer gelount. Lille krut 80 Millioune fir den offensiven Mëttelfeldspiller. Iwwerhaapt schéngt de Finanzmodel am Moment opzegoen. Wat d'Balance vun de Finanze bei den Transferten ugeet, steet Lille, wann een déi 5 grouss europäesch Ligen hëlt, mat engem Plus vun 249 Milliounen Euro, an de Joer 2010 bis 2019 op der éischter Plaz, eleng dës Saison huet een e Plus vun 83 Milliounen Euro.