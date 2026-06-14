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Triathlon-EM22. Plaz fir de Gregor Payet

RTL Lëtzebuerg
De Weekend sinn am Triathlon iwwer déi olympesch Distanz déi nei Europameeschtere gesicht ginn.
Update: 14.06.2026 13:57
D'FLTRI-Hären op der Triathlon-EM
D'FLTRI-Hären op der Triathlon-EM
© FLTRI

De Gregor Payet ass e Samschdeg op der Triathlon-EM zu Tarragone a Spuenien op déi 22. Plaz komm. De Lëtzebuerger hat no de 1500 Meter Schwammen, 40 Kilometer Vëlofueren an 10 Kilometer Lafen e Retard vun dräi Minutten an zéng Sekonnen op den neien Europameeschter Oliver Conway aus Groussbritannien. Sëlwer a Bronze ware fir de Britt Michael Gar (+36 Sekonnen) an de Spuenier Roberto Sanchez Mantecon (+52 Sekonnen).

Nieft dem Payet waren nach dräi weider Lëtzebuerger bei den Hären um Depart. Fir de Lucas Cambresy ass et um Enn déi 24. Plaz (+3:29), fir den Théo Marti déi 46. Plaz (+10:23) a fir den Aurelien Carré déi 49. Plaz (+11:28).

Bei den Dammen huet sech déi Däitsch Lisa Tertsch den Europameeschtertitel geséchert. Si huet sech virum Jolien Vermeylen aus der Belsch (+0:02) an dem Valentina Riasova aus Russland (+0:07) duerchgesat. Hei war keng Lëtzebuergerin um Depart.

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