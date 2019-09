Zanter 2 Woche war den Antonio Brown bei den New England Patriots. Elo huet den aktuellen NFL-Champion de Receiver schonn nees entlooss.

D'Vergewaltegungsreprochë géint den Antonio Brown ware schonn haart ginn, wéi d'New England Patriots hien ënner Kontrakt geholl hunn. Elo huet den aktuelle Champion an der National Football League de Sportler nees entlooss.

An engem Statement hunn d'Pats dem Brown fir seng Aarbecht wärend de leschten 11 Deeg Merci gesot. "Allerdéngs denke mir, datt dat déi beschten Aart a Weis ass, fir an eng aner Richtung ze goen", sou de Veräin an engem Schreiwes.

BREAKING: Antonio Brown released by Patriots following rape allegationhttps://t.co/xh1NcWv450 pic.twitter.com/kN0G5Llmeb — CBS News (@CBSNews) September 20, 2019

De Brown war d'lescht Saison schonn an d'Schlagzeile geroden, nodeems hien een Trade vun de Pittsburgh Steelers gefuerdert hat. Nodeems déi hien op Oakland transferéiert haten, war hien och do negativ opgefall an hat mat Fuerderungen, hien ze entloossen, fir Ierger gesuergt. D'Raiders hunn ëm de Gefalen um Enn gemaach an hien entlooss.

Kuerz drop hat hien e 15-Milliounen-Dollar-Kontrakt bei den New England Patriots ënnerschriwwen. A sengem éischte Match hat hien de leschte Weekend mat senger Leeschtung iwwerzeegt, ma elo gouf hien dann awer virun d'Dier gesat.