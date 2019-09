E Samschden an e Sonndeg kämpfen iwwer 400 Judokaen an der Coque ëm Punkte fir eng Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller.

Et ass fir déi éischte Kéier, datt zu Lëtzebuerg e "European Judo Open" organiséiert gëtt. Eng Mammutorganisatioun fir d’Lëtzebuerger Federatioun.

Zënter engem Joer ass den Organisatiounscomité ronderëm den Tom Schmit mam Plange vum "European Judo Open" am gaangen. Niewent dem Sportlechen, wéi Plaz, Matchusetzungen, Akkreditéierungen ass virun allem d’Logistik e grousse Challenge.

Nieft den Athlete sinn natierlech och Betreier, Trainer, Jugen an Offizieller vun enger Plaz op déi aner ze féieren. 5 Hoteller, Busser, d’Locatioun vum Material fir 4 Teppecher an eng Opwiermplaz, de Livestream, dat alles kascht och vill Geld. Do zielt den nationale Judoverband schonn zënter Joren op d'Ënnerstëtzung vum europäeschen Interregprojet.

An engems gëllt dëse Judo Open als Preparatioun fir d'Junior-Europameeschterschaft 2020, déi och an der Coque organiséiert gëtt. Woumat mer beim sportleche wieren.

Aus Lëtzebuerger Siicht huet de Claudio Nunes dos Santos wuel déi beschte Chance, méi wäit am Tournoi ze kommen.

Selwer nach Junior huet den Déifferdenger aus dem COS-Promotiounskader an der Lescht gutt Resultater realiséiert an huet op dësem Judo Open och grouss Ziler. De jonke Lëtzebuerg wëllt ëm eng Medail kämpfen, hien ass sech awer och bewosst, datt et och am 1. Tour kéint eriwwer sinn.

De Lëtzebuerger trëtt um Samschdeg an der Kategorie bis 73 Kilogramm un. Um 10 Auer geet et mat den Eliminatoirë lass an de Block mat de Finallen ass fir 17 Auer ugesat.

Ticketen an all zousätzlech Informatiounen zum Programm an zu de Lëtzebuerger Judokae ginn et op ejopenlux.com.