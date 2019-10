Leverkusen a Leipzig hunn iwwerdeems d'Punkte gedeelt, Mainz ass op Paderborn wanne gaangen an dem Owend trëfft nach Köln op Schalke.

E Samschdeg stoungen an der 1. Bundesliga eng Rëtsch spannend Ausernanersetzungen um Programm. Ënner anerem ass am Topp-Match Leverkusen op Leizpig getraff, Bayern hat Hoffenheim op Besuch, bei Paderborn - Mainz ware Lëtzebuerger mat dobäi an Dortmund war zu Freiburg gefuerdert. Fir Mainz am Asaz war de Leandro Barreiro, dat an de leschte Minutte vun der Partie.

8. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 1:1

1:0 Volland (66'), 1:1 Nkunku (79')

Ee ganz spannende Match konnt ee sech tëscht Leverkusen a Leipzig erwaarden. Béid Formatioune spillen ee staarke Saisonsufank, deemno war et haut fir allebéid ee Match ëm 6 Punkten. Deementspriechend goung et och vun Ufank un hin an hier mat flotte Ballkombinatiounen op den zwou Säiten. Et war deemno eng ganz uspriechend 1. Hallschecht, ma Goler hu gefeelt.

An den zweete 45 Minutten huet sech d'Werkself fir hir Beméiunge du belount. An der 66. Minutt hunn déi Leverkusener de Ball propper hannen eraus gespillt - d'Aktioun gouf vum Volland mat engem Gol ofgeschloss: 1:0! Duerno war RB gefuerdert an et war den agewiesselten Nkunku, dee fir d'Bullen den 1:1-Ausgläich markéiere konnt. Leipzig hat de ganze Match iwwer déi beschte Chancen, konnt sech awer

Bayern München - TSG Hoffenheim 1:2

0:1 Adamyan (54'), 1:1 Lewandowski (73'), 1:2 Adamyan (79')

No der beandrockender Leeschtung vum FCB an der Woch beim Champions-League-Match géint Tottenham hat Bayern d'Gäscht aus Hoffenheim op Besuch. Déi haten dann och déi 1. grouss Golgeleeënheet vun der Partie, wéi den Adamyan an d'Spëtzt geschéckt gouf, mä virum Neuer d'Nerven net behalen huet. 24 Minutte ware gespillt, wéi d'Bayern-Supporter ëm soss gefeiert hunn: de Gnabry hat op 1:0 gesat, de Mann, deem him Pass gemaach huet, stoung awer am Abseits. Esou gounge ganz mouvementéiert éischt 45 Minutte mat 0:0 op en Enn.

Dee bessere Start nom Säitewiessel ass Hoffenheim gelongen. Den Adamyan, deen ufangs eng 100-prozenteg Chance verginn huet, konnt an der 54. Spillminutt de Score opmaachen. Den Tolisso hat am Spillopbau de Ball verluer, wouvun déi konterstaark Hoffenheimer profitéiere konnten. D'Äntwert vun de Bayern koum a Persoun vum Lewandowski, deen op 1:1 gekäppt huet. Ma op en Neits huet den Adamyan op sech opmierksam gemaach an d'TSG nees a Féierung bruecht. Bayern ass an de leschte Minutten weider ugelaf, konnt all Beméiung awer net an ee Gol ëmmënzen.

SC Paderborn - FSV Mainz 1:2

0:1 Quaison (8'), 1:1 Zolinski (15'), 1:2 Brosinski (32')

An der Benteler Arena zu Paderborn stoungen déi zwee Lëtzebuerger Nationalspiller Laurent Jans (Paderborn) a Leandro Barreiro (Mainz) net an der Starteelef, ma hu vun der Bänk aus ugefaangen. Am Duell ëm de Maintien an der 1. Bundesliga ass Mainz besser an de Match gestart. D'Null-Fënnefer hu fréi an der Partie a Persoun vum Schwed Quaison getraff. Paderborn koum awer nees gläich geschwënn duerch ee Gol vum Zolinski zeréck an de Match. D'Gäscht kruten an der 32. Spillminutt een Eelefter zougesprach, deen de Brosinski sécher verwandele konnt - 2:1 fir Mainz an der Paus.

Esou furiéis den 1. Duerchgang a punkto Goler war, esou moer goung et am 2. weider. Et war eng ëmkämpfte Partie, déi zum Schluss awer verdéngt mat 2:1 fir d'Rheinhessen op en Enn gaangen ass. Och wann d'Lokalekipp an der 2. Hallschecht een Eelefter verschoss huet. An de leschte Minutte vun der Partie ass de Leandro Barreiro bei Mainz agewiesselt ginn.

SC Freiburg - Borussia Dortmund 2:2

0:1 Witsel (20'), 1:1 Waldschmidt (55'), 1:2 Hakimi (67'). 2:2 Grifo (90')

No zwee Remisen hannereneen huet et mol nees eng Kéier 3 Punkte fir de BVB misse ginn, wann d'Borusse weider wéilten uewe matspillen. Dortmund konnt op Korner 1:0 a Féierungen goen: de Witsel krut de Bal op d'Schlapp an huet direkt Volley ofgezunn. Am weidere Verlaf vun der 1. Hallschecht war de BVB déi dominant Ekipp; et goung verdéngt mat engem 1:0 aus der Siicht vun de Gäscht op den Téi.

An der 2. Hallschecht war d'Ekipp aus dem Breisgau besser aus de Kabinne komm an huet sech an der 55. Minutt fir een encouragéierten Optrëtt belount. De Waldschmidt gouf propper vum Schmid zerwéiert an de Schoss vum däitsche Nationalspiller ass am Gol vum Bürki ageschloen - 1:1! Scheinbar erléisst gouf BVB vum Hakimi. De rietsen Ofwierspiller konnt sech am Strofraum duerchsetzen an dat ronnt Lieder am Filet ënnerbréngen. Dortmund huet awer wéi an de Woche virdrun nees Nerve gewisen an d'Féierung aus der Hand ginn. Bei engem Ugrëff vu Freiburg huet d'Ofwier vum BVB ganz schlecht ausgesinn an doropshin den 2:2 kasséiert.

Schlake - Köln

