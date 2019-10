Bei der Defaite vun de Spurs zu Brighton huet sech de franséische Kipper Hugo Lloris méi schwéier blesséiert.

Premier League

Brighton- Tottenham 3:0

1:0 Maupay (3'), 2:0 Connolly (32'), 3:0 Connolly (65')

No der batterer 2:7-Néierlag an der Woch an der Champions League géint Bayern wollten et d'Spurs an der Premier League zu Brighton besser maachen. Ma dat ass de Jonge vum Trainer Pochettino awer net gelongen. Fréi ass d'Lokalekipp nämlech duerch de Maupay a Féierung gaangen. Mat dem duebele Coup vum Connolly war d'Partie dunn entscheet.

Liverpool - Leicester

Um 16 Auer.

Ligue 1

PSG - Angers

Um 17 Auer 30.

Stade Brest - FC Metz

Um 20 Auer.

La Liga

Real Madrid - Granada

Um 16 Auer.

Serie A

Genua - AC Milan



Um 20 Auer 45.

