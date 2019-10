E Mëttwoch an der Mëttesstonn ass déi Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp vum Findel an Direktioun Lissabon geflunn.

E Freideg den Owend um 20.45 Auer spillen d'Rout Léiwen an der Europameeschterschaftsqualifikatioun am, mat 50.000 Spectateuren, ausverkaaften Estadio Jose Alvalade géint Portugal. Géint 16.00 Auer e Mëttwoch ass d'FLF-Delegatioun an der portugisescher Haaptstad gelant. 22 Grad a Sonn hunn d'Spiller, de Staff an d'Leit vun der Press begréisst.

Dan Da Mota bei eeleren Dammen am Fliger beléift

An och e Grupp vun eeleren Dammen aus engem Kulturclub, déi op Visitt am Grand-Duché waren, waren u Bord. Zoufälleg wollt d'Sëtzopdeelung, datt den Dan Da Mota, den FLF-Nationalspiller mat portugiseschen Originnen, matten an deem Grupp souz. D'Begeeschterung bei de Portugisinnen am Fliger kann ee sech natierlech virstellen.

Analyse vu Luc Holtz a Paul Philipp

Net just eng Visitt maachen, ma konzentréiert de Rendez-vous vun e Freideg preparéieren: dat ass d'Aufgab vum FLF-Nationaltrainer Luc Holtz. D’Preparatioun an de leschten Deeg war e bësse wei d’Meteo doheem. De Luc Holtz:

"Reenereg! Een Deel vun der Ekipp huet sech e Sonndeg den Owend getraff, een aneren Deel ass e Méindeg bäikomm an et sinn och Spiller, déi eréischt en Dënschdeg bei d'Ekipp gestouss sinn. Mir haten eng Trainingsseance e Méindeg de Moien, déi am regenerative Beräich ugeluecht war. De Vincent (Thill) huet nach e Méindeg gespillt. Vun dohier musse mir all deem Rechnung droen an dat heescht, datt mer haut (Mëttwoch), 48 Stonne virum Match, eréischt déi 1. richteg Trainingsseance kënnen ofhalen, bei där d'Spiller alleguerten do wäerte sinn. Et war deemno schwéier fir esou ee Match richteg gutt kënnen ze preparéieren."

Donieft huet den Nationaltrainer nach eng Kéier confirméiert, datt de Christopher Martins grad ewéi de Maurice Deville wéinst Blessuren net mat dobäi sinn.

Mat am Fliger war, nieft den 23 FLF-Spiller, awer natierlech och de President vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun. De Paul Philipp weess, wat d'Rout Léiwen zu Lissabon géint den EM-Titelverdeedeger erwaart:

"Wann een d'Individualitéit kuckt, dann ass et sécher aktuell eng vun deene beschten Ekippen an Europa - si si jo den aktuellen Europameeschter an hunn d'Nations League gewonnen. Et soll ee sech och net nëmmen op de Cristiano Ronaldo fixéieren, da weess ee schonn, wat een erwaart. Mä d'Spiller sollen de Match genéissen an awer d'Partie seriö ugoen. Dat Ganzt an engem ausverkaafte Stadion an enger Bommen-Ambiance."

E Mëttwoch den Owend huet d'FLF-Formatioun hiren éischten Training op portugiseschem Buedem. Fir awer an aller Rou kënnen ze schaffen, ass déi Seance komplett fir d'Ëffentlechkeet zou.

