E Samschdeg fänkt d'Qualifikatioun vum WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier un.

D'Eléonora Molinaro ass dann och schonns e Samschdeg an der Qualifikatioun mat dobäi. D'Lëtzebuerger Nummer 2 spillt no 14 Auer géint d'Stefanie Vögele.

D'Schwäizerin ass d'Nummer 132 op der Welt an an der Qualifikatioun op 4 gesat. D'Eléonora Molinaro ass aktuell d'Nummer 280 an der Weltranglëscht.