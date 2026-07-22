D'Organisateure vum Tour de France hunn déi 174,7 Kilometer vu Chambéry op Voiron als flaach agestuuft. Fir d'Sprinter dierft et awer schwéier ginn. De Wee bis op d'Arrivée ass nämlech alles anescht wéi einfach. Op der 17. Etapp sinn net manner wéi 2.200 Héichtemeter ze fueren. Op den éischte 60 Kilometer waarde véier kategoriséiert Bierger op d'Coureuren (3 x 4. Kategorie an 1x 3. Kategorie). Och duerno geet et hiwweleg weider. Sechs Kilometer virum Zil geet et dann nach emol 2,6 Kilometer mat ronn véier Prozent erop. Mat deem Profil kéint et och en Dag fir eng Echappée ginn.
17 Etapp - Den Expert Tom Flammang
Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an RTL Play.
Commentaire: Tom Flammang, Kim Kirchen
Weider Infoe vun der 17. Etapp
Mir iwwerdroen de Programm vun RTL op RTL.lu an RTL Play
Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen
Mëttwoch, 22. Juli vu 15:20 - 18:00 Auer:
17. Etapp - flaach Etapp - Chambery > Voiron, 174.7 km
Donneschdeg, 23. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:
18. Etapp - Biergetapp - Voiron > Orcières-Merlette, 185.2 km
Freideg, 24. Juli vu 15:30 - 18:15 Auer:
19. Etapp - Biergetapp - Gap > Alpe d'Huez, 127.9 km
Samschdeg, 25. Juli vu 14:00 - 17:00 Auer:
20. Etapp - Biergetapp - Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez, 170.9 km
Sonndeg, 26. Juli vu 17:00 - 20:25 Auer:
21. Etapp - flaach Etapp - Thoiry > Paris Champs-Élysées, 133 km