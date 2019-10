D'Spuenier goufen an Norwegen iwwerrascht, wéi si an der Nospillzäit nach den 1:1-Ausgläich kasséiert hunn. Italien konnt sech iwwerdeems qualifizéieren.

Grupp D

Dänemark - Schwäiz 1:0

1:0 Poulsen (84')

Nächsten Dënschdeg spillt Dänemark ee Frëndschaftsmatch géint Lëtzebuerg. Do virdrun huet et fir d'Dänen awer gegëllt, géint d'Schwäiz an der EM-Qualifikatioun unzetrieden. An der Paus stoung et nach 0:0 an och nom Téi huet et laang gedauert, bis datt d'Lokalekipp treffe konnt. Et war de Poulsen, dee vum Eriksen an der Spëtzt an de Laf geschéckt gouf an do ronn 6 Minutt viru Schluss äiskal op 1:0 gesat huet. Mat dëser Victoire huet Dänemark d'Schwäiz an der Tabell iwwerholl.

Georgien - Irland 0:0

Grupp F

Norwegen - Spuenien 0:2

0:1 Saúl (47'), 1:1 King (90'+2)

Zu Olso am Ullevaal-Stadion war déi spuenesch Nationalekipp vum Trainer Moreno op Besuch. Dësen huet eng 1. Hallschecht ouni Goler op béide Säite gesinn. Dëst huet sech awer direkt no der Paus geännert, wéi d'Norwegen hannen ee Ball net kläre konnten an dat ronnt Lieder schliisslech an de Féiss vum Saúl gelant ass. De Spiller vum Atlético Madrid huet sec ofgezunn a seng Ekipp domat op d'Gewënnerstrooss bruecht. Ödergaard a Co. konnten awer quasi an der leschte Minutt vum Match reagéieren, dat wéi de King an der 2. Minutt vun der Nospillzäit op Eelefter fir den 1:1 suerge konnt.

Färöer - Rumänien 0:3

Malta - Schweden 0:4

Grupp J

Italien - Griichenland 2:0

1:0 Jorginho (63'), Bernardeschi (78')

Am Stadio Omlimpico zu Roum war et d'Duell tëscht den Italiener an de Griichen. Wat sech spektakulär unhéieren, war an der 1. Hallschecht awer eng Nullnummer. Kuerz no der Stonn krut Italien awer een Eelefter zougesprach, deen de Jorginho fir seng Faarwe verwandele konnt. 12 Minutte viru Schluss huet de Bernardeschi nach den 2:0 markéiert an domat de Succès fir dem Roberto Mancini seng Jonge kloer gemaach. Italien huet sech mat dësem Erfolleg d'Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft 2020 geséchert.

Liechtenstein - Armenien 1:1

Bosnien-H. - Finnland 4:1