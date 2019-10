D’Zil vum LTAD ass et, den Athlet an de Mëttelpunkt ze stellen a seng Sportsphase besser z’analyséieren.

"Long Term Athlete Development", och LTAD genannt, ass ee Konzept, dat a Kanada entwéckelt gouf. Och Lëtzebuerg huet sech rezent fir dëse Modell entscheet. Deemno soll d’Konzept elo un d’Sportfederatiounen an d'Disziplinnen ugepasst ginn.

Fir d’Konzept systematesch hei am Land opzebauen, brauchen d’Sportler an d’Sportfederatiounen eng kuerz- oder laangfristeg Strategie. Dëst geet awer nëmme wa Federatiounen, Traineren, Athleten, grad ewéi hiert Ëmfeld, an déi selwecht Richtung schaffen. Dowéinst goufen 22 Facteuren, ewéi beispillsweis perséinlech an organisatoresch Facteuren, identifizéiert, fir déi laangfristeg Entwécklung vum Sport besser ze verstoen.

© Frank Elsen

D’Entwécklung vum Athlet steet beim LTAD am Mëttelpunkt. Ronderëm den Athlet gëtt ebe mat den Acteuren e System en place gesat, déi den Athlet begleeden an ënnerstëtzen. Fir de Federatioune bei hire Strategien nach besser ze hëllefen, ass an deene verschiddene Beräicher virun allem d'Ënnerstëtzung vun Experte virgesinn. Den LTAD ass allerdéngs schonn een Thema zënter 2005 hei am Land.

Vill Sportfederatioune wëlle séier den Erfolleg vun den Athleten. Dacks géif awer déi individuell Entwécklung vernoléissegt ginn, erkläert de Kris Van der Haegen, dee bei der Belscher Futtballfederatioun schafft. Déi belsch Futtballfederatioun huet an de leschte Joren nei Reformen ëmgesat, fir den Nowuessberäich nach besser ze fërderen. Nieft der Nationalekipp gouf besonnesch eng Basis am Jugendberäich geschafen.

Nieft dem Héichleeschtungssport, soll den LTAD sech och un d’Lëtzebuerger Populatioun riichten. Dat well de Sport d’Gesellschaft betrëfft an et drëms geet ,se gesond ze halen.

Offiziellt Schreiwes

«Kick Off Symposium – LTAD Lëtzebuerg 2.0» à la Coque (12.10.2019)

Communiqué par: ministère des Sports

Le samedi 12 octobre 2019, l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS), en collaboration avec le ministère des Sports et le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) avait invité les responsables des fédérations sportives et tous les intéressés à la Coque pour assister au «Kick Off Symposium – LTAD Lëtzebuerg 2.0», concept favorisant le développement des athlètes à long terme, en tenant compte des différentes étapes de la vie d'un sportif et de son environnement, tout en plaçant l'athlète au centre des développements.

En ouverture du symposium, devant une assistance nombreuse de plus de 150 représentants du mouvement sportif luxembourgeois, le ministre des Sport, Dan Kersch, félicita les responsables de l'ENEPS, du Sportlycée, du COSL et de ses fédérations affiliées d'avoir pris l'initiative, depuis quelques années déjà, de mettre les principes du «Long Term Athlete Development», dénommé «LTAD» au centre des formations d'entraîneurs de toutes les fédérations et disciplines sportives, principes qui épousent parfaitement les orientations poursuivies par le concept intégré pour le sport au Grand-Duché de Luxembourg développé et présenté par le Comité olympique et sportif luxembourgeois dès 2014.

Dans cet ordre d'idées, le ministre Dan Kersch, ne manqua pas de relever dans son allocution les efforts déjà entrepris et entamés par les autorités gouvernementales ces derniers temps pour permettre une mise en œuvre progressive dudit concept intégré tout en annonçant une accélération de ces efforts grâce aux moyens accrus dévoués au mouvement sportif dès le prochain exercice budgétaire de 2020 dont les contours seront présentés tout prochainement.

Il s'agit désormais de développer et d'intégrer davantage encore ce concept dans les différentes fédérations sportives tout en l'adaptant aux spécificités des diverses disciplines en élargissant sa portée au-delà des athlètes et en englobant tous les acteurs concernés.

Les exposés du Prof. Dr. Urs Granacher de l'université de Potsdam (D) et de Kris Van der Haegen, directeur des formations des entraîneurs de l'Union royale belge de football, constituèrent une excellente entrée en la matière poursuivie dans l'après-midi de plusieurs ateliers de travail à l'attention particulière des directeurs techniques et entraîneurs nationaux fortement intéressés au sujet.