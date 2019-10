E Freideg den Owend huet d'FLH-Formatioun sech eng zweete Kéier an engem Frëndschaftslännermatch mat Lettland gemooss. Dës Kéier gouf et eng Victoire.

No der 27:33-Néierlag en Donneschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp e Freideg deen zweete Frëndschaftslännermatch géint Lettland no enger staarker Leeschtung mat 28:26 gewonnen.

An engem equilibréierte Match, wou ni eng Ekipp méi wéi 2 Goler a Féierung louch, stoung et an der Paus 14:14 tëscht Lëtzebuerg a Lettland. No der Paus haten d'Gäscht d'Féierung iwwerholl, ma Wirtz, Muller a Co. hunn ni opginn, sou datt si no 55 Minutten op 24:24 ausgläiche konnten. An de leschte Minutten hunn d'Lëtzebuerger weider gekämpft, sou datt si fir hir staark Ekippe-Leeschtung mat enger 28:26-Victoire belount gi sinn.

D'FLH-Formatioun huet en vue vun der WM- an EM-Qualifikatioun Ufank 2020 dës Frëndschaftsmatcher géint Lettland gespillt.

Am Kader vum Frëndschaftslännermatch goufen e Freideg den Owend och d'1/4-Finalle vun der Coupe de Luxembourg ausgeloust.