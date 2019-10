En Donneschdeg huet d'Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp en vue vun den EM- a WM-Qualifikatiounsmatcher Ufank 2020 een Testmatch gespillt.

Prinzipiell waren d'Letten, déi am Januar bei der EM matmaachen, en Donneschdeg den Owend zu Uewerkuer d'Favoritten. Lëtzebuerg ass awer mat der richteger Mentalitéit an de Match gaangen. Mëtt éischter Hallschent waren déi Rout Léiwe 4 Goler vir an dat trotz den Absencë vu wichtegen Elementer wéi Bock, Wirtz oder Kohl. An der Paus stoung et 17:15 fir Lëtzebuerg.



Nom Säitewiessel ass d’FLH-Selektioun guer net an d‘Gäng komm an et ass ee mat engem 0:8 an déi 2. 30 Minutte gestart. Et huet och bal 10 Minutte gedauert bis d’Lëtzebuerger fir d‘éischt markéiert hunn. D’FLH-Selektioun huet sech zwar duerno erkritt ,mä d’Lach war gemaach. Um Enn verléiert Lëtzebuerg mat 27:33 géint Lettland.

De beschte Lëtzebuerger war den Escher Martin Muller mat 9 Goler.



Deen 2. Preparatiounsmatch géint Lettland ass e Freideg um 19.30 Auer och nees an der Uewerkuerer Sportshal.

Am Kader vun der Qualifikatioun fir d'WM 2021 wéi och d'Qualifikatioun fir d'EM 2022 spillt d'Lëtzebuerger Handball-Nationalekipp dës Preparatiounsmatcher.